Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 августа 2017, 17:41



В Дудинском порту грузчик украл вещи из коммерческого груза. Теперь мужчина будет отвечать перед судом.

В ходе проведения оперативных мероприятий транспортные полицейские задержали по горячим следам 24-летнего жителя города Дудинки. Выяснилось, что подозреваемый совершил кражу, выгружая коробки с вещами из трюма теплохода, в чем признался сотрудникам полиции и вернул похищенное. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Просмотров:90 В Таймырский линейный отдел МВД России обратился представитель одной из норильских фирм с заявлением о пропаже вещей из коммерческого груза, прибывшего речным теплоходом из города Красноярска. Отсутствие имущества гражданин обнаружил в Дудинском морском порту при получении коробок, в которых находились футболки, брюки и кепки, сообщила Татьяна Ковалева, старший инспектор штаба Таймырского ЛО МВД России.В ходе проведения оперативных мероприятий транспортные полицейские задержали по горячим следам 24-летнего жителя города Дудинки. Выяснилось, что подозреваемый совершил кражу, выгружая коробки с вещами из трюма теплохода, в чем признался сотрудникам полиции и вернул похищенное.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».