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16 августа 2017, 17:57



Жителя Норильска будут судить за двойную кражу с банковской карты, совершенную с использованием чужого телефона.

Полицейские установили, что к совершению хищения причастен 40-летний ранее судимый знакомый подруги потерпевшей. Как выяснили стражи порядка, заявительница пришла в гости к приятельнице, где также находился подозреваемый мужчина. Воспользовавшись моментом, когда гостья с хозяйкой квартиры занимались обсуждением общих тем в смежной комнате, злоумышленник взял оставленный без присмотра телефон потерпевшей и при помощи услуги «Мобильный банк» перевел на свой счет 5 тысяч рублей. Сообщения, поступившие при проведении операции, стер. По завершению встречи мужчина проводил заявительницу до дома и, получив приглашение зайти, воспользовался моментом, когда женщина вновь отвлеклась от телефона, и перевел на свой счет еще 3 тысячи рублей. Нехватку денежных средств на счету потерпевшая обнаружила только во время расчета картой в магазине на следующий день и обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Расследование завершено. Дело направлено в суд.

Просмотров:89 В марте в дежурную часть полиции за помощью обратилась норильчанка, которая обнаружила пропажу со своего счета 8 тысяч рублей.Полицейские установили, что к совершению хищения причастен 40-летний ранее судимый знакомый подруги потерпевшей. Как выяснили стражи порядка, заявительница пришла в гости к приятельнице, где также находился подозреваемый мужчина. Воспользовавшись моментом, когда гостья с хозяйкой квартиры занимались обсуждением общих тем в смежной комнате, злоумышленник взял оставленный без присмотра телефон потерпевшей и при помощи услуги «Мобильный банк» перевел на свой счет 5 тысяч рублей. Сообщения, поступившие при проведении операции, стер. По завершению встречи мужчина проводил заявительницу до дома и, получив приглашение зайти, воспользовался моментом, когда женщина вновь отвлеклась от телефона, и перевел на свой счет еще 3 тысячи рублей. Нехватку денежных средств на счету потерпевшая обнаружила только во время расчета картой в магазине на следующий день и обратилась в полицию.Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Расследование завершено. Дело направлено в суд.