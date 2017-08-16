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16 августа 2017, 18:16



Жители Норильска могут получить вознаграждение за добровольную сдачу оружия. В городе продолжается операция «Оружие».

В 2016 году в рамках операции за вознаграждение норильчане сдали 11 единиц различного незаконно хранящегося оружия, с начала 2017 года сдано пока только две единицы оружия. Полицейские совместно с представителями Росгвардии напоминают норильчанам, что за добровольную сдачу оружия постановлением правительства Красноярского края установлено вознаграждение от 500 рублей за единицу самодельного оружия до пяти тысяч – за боевое или служебное стрелковое оружие, пригодное для производства выстрелов. Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов сдающий в соответствии с действующим законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Оружие следует сдавать в территориальные отделы внутренних дел по месту жительства. Выплаты вознаграждения производятся путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет, открытый в российской кредитной организации. Жители города, желающие добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства, должны обратиться к своему участковому уполномоченному или в отделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: ул. Ленинградская, 13а, телефоны: 22-11-43, 22-24-13, 22-91-15.

Просмотров:101 Профилактическое мероприятие «Оружие» проводится целью пресечения на территории города и края незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов.В 2016 году в рамках операции за вознаграждение норильчане сдали 11 единиц различного незаконно хранящегося оружия, с начала 2017 года сдано пока только две единицы оружия.Полицейские совместно с представителями Росгвардии напоминают норильчанам, что за добровольную сдачу оружия постановлением правительства Красноярского края установлено вознаграждение от 500 рублей за единицу самодельного оружия до пяти тысяч – за боевое или служебное стрелковое оружие, пригодное для производства выстрелов.Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов сдающий в соответствии с действующим законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Оружие следует сдавать в территориальные отделы внутренних дел по месту жительства.Выплаты вознаграждения производятся путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет, открытый в российской кредитной организации.Жители города, желающие добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства, должны обратиться к своему участковому уполномоченному или в отделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: ул. Ленинградская, 13а, телефоны: 22-11-43, 22-24-13, 22-91-15.