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16 августа 2017, 18:24



Площадь Портовиков в Дудинке получила официальный статус. Реконструкция и благоустройство площади за счет средств «Норникеля» завершат к 1 сентября.

В рамках благоустройства города к 350-летнему юбилею Дудинки с июня 2017 года подрядчиком ИП Малачинский ведутся работы по благоустройству новой площади. Рабочие срезали 3350 кв. м деформированного асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, выровняли 365 кв. м тротуара, состоящего из бетонных плит, замостили брусчаткой 2840 кв. м новой пешеходной зоны, установили три опоры наружного освещения и элементы внешнего оформления улицы Лонгина Хана в виде кранов, а также стойки и камни для ограждения территории. В центре площади вместо трёхгранной конструкции вскоре разместится малая архитектурная форма символ морского порта — корабельный якорь. На специально подготовленную площадку на «вечную» швартовку встанет буксирный теплоход, который с 1969 по 2015 год отработал во вспомогательном флоте Дудинского порта.

Просмотров:98 Официальное название присвоено — площадь Портовиков. В Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) внесен новый элемент улично-дорожной сети Дудинки — площадь Портовиков. Площадь занимает участки территории кольцевой автодороги в районе дома № 61 на улице Горького и дома № 14 на улице Бегичева. В июне текущего года это название, давно сложившееся у горожан, депутаты горсовета Дудинки закрепили правовым актом. Теперь оно стало официальным — площадь Портовиков, сообщается на официальном сайте Дудинки.В рамках благоустройства города к 350-летнему юбилею Дудинки с июня 2017 года подрядчиком ИП Малачинский ведутся работы по благоустройству новой площади. Рабочие срезали 3350 кв. м деформированного асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, выровняли 365 кв. м тротуара, состоящего из бетонных плит, замостили брусчаткой 2840 кв. м новой пешеходной зоны, установили три опоры наружного освещения и элементы внешнего оформления улицы Лонгина Хана в виде кранов, а также стойки и камни для ограждения территории.В центре площади вместо трёхгранной конструкции вскоре разместится малая архитектурная форма символ морского порта — корабельный якорь. На специально подготовленную площадку на «вечную» швартовку встанет буксирный теплоход, который с 1969 по 2015 год отработал во вспомогательном флоте Дудинского порта.