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17 августа 2017, 09:54



Третий день сборов в Беларуси. МФК «Норильский никель» продолжает тренировки в рамках второго УТС в Могилеве.

Тренер команды по физической подготовке Алексей Рябцев отметил, что ежедневные тренировки проводятся по специально разработанным программам. «До этого у ребят была очень тяжелая, интенсивная работа на высоком пульсе. Поэтому на этой тренировке в тренажерном зале нагрузка была снижена. Необходимо было, что называется, нагнать кровь в мышцы, чтобы хорошо их протонизировать», - пояснил Алексей Рябцев. После тренажерного зала футболисты переместились на игровую площадку, на которой отработали взаимодействия в четверках и разыграли несколько комбинаций. Вечером игроков «Норникеля» ждала вторая тренировка.

Просмотров:121 Накануне на утреннем занятии игроки заполярной команды работали в тренажерном зале, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Тренер команды по физической подготовке Алексей Рябцев отметил, что ежедневные тренировки проводятся по специально разработанным программам.«До этого у ребят была очень тяжелая, интенсивная работа на высоком пульсе. Поэтому на этой тренировке в тренажерном зале нагрузка была снижена. Необходимо было, что называется, нагнать кровь в мышцы, чтобы хорошо их протонизировать», - пояснил Алексей Рябцев.После тренажерного зала футболисты переместились на игровую площадку, на которой отработали взаимодействия в четверках и разыграли несколько комбинаций. Вечером игроков «Норникеля» ждала вторая тренировка.