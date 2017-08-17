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17 августа 2017, 10:09



В Норильске наступили сумеречные ночи.



Просмотров:122 Напомним, полярный день на нашей широте длился 68 суток – с 19 мая по 25 июля. Затем последовали так называемые белые ночи, которые продолжались до 15 августа. Теперь пришли сумеречные ночи. Продлятся они до 15 сентября. Классическая смена дня и ночи начнется 16 сентября и продлится до 30 ноября, когда Таймыр накроет полярная ночь. В течение 45 суток, вплоть до 13 января 2018 года, солнце ни разу не появится над горизонтом.