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17 августа 2017, 10:16



Команда норильского общества инвалидов отправится в столицу Таймыра. 19 августа состоится спартакиада среди людей с ограниченными возможностями.

В 11:00 состоится торжественное открытие спартакиады, сразу после которого до 17:00 пройдут соревнования по четырем видам спорта: дартс, прыжки в длину с места, толкание набивного мяча и броски мяча в баскетбольное кольцо. Торжественная церемония закрытия спартакиады и награждение победителей и призеров состоятся в тот же день после окончания соревнований. Спортсмены, занявшие призовые места, будут отмечены медалями, дипломами и памятными призами. Также будут награждены команды-победители в общем зачете соревнований. Кроме того, судейская коллегия определит победителей в специальных номинациях: «Самый молодой участник» и «За волю к победе». Отметим, что спартакиада проводится с целью популяризации спорта среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечения их к постоянным занятиям физической культурой и спортом, привлечения внимания общественных организаций к проблемам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:99 Юбилейная XV ежегодная открытая спартакиада Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет 19 августа в спортивном зале МАУ «Дудинский спортивный комплекс». Участие в ней примут команды Дудинки, Норильска, Талнаха и Кайеркана.В 11:00 состоится торжественное открытие спартакиады, сразу после которого до 17:00 пройдут соревнования по четырем видам спорта: дартс, прыжки в длину с места, толкание набивного мяча и броски мяча в баскетбольное кольцо.Торжественная церемония закрытия спартакиады и награждение победителей и призеров состоятся в тот же день после окончания соревнований.Спортсмены, занявшие призовые места, будут отмечены медалями, дипломами и памятными призами. Также будут награждены команды-победители в общем зачете соревнований. Кроме того, судейская коллегия определит победителей в специальных номинациях: «Самый молодой участник» и «За волю к победе».Отметим, что спартакиада проводится с целью популяризации спорта среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечения их к постоянным занятиям физической культурой и спортом, привлечения внимания общественных организаций к проблемам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.