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17 августа 2017, 10:27



В Дудинке появится современная станция очистки воды. Стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.

Проект реконструкции водоснабжения и водозабора озера Самсонкино подразумевает строительство новых очистных сооружений, станции подъема и трубопровода, пояснил участникам рабочей встречи Сергей Липин. «Проект разработан, мы ждем разрешения на строительство и выделения земельного участка. Как только экспертные заключения по данному объекту будут получены, проект вынесут на публичные слушания, и мы приступим к его реализации», - отметил руководитель НТЭК. «Ни для кого не секрет, что питьевая вода в Дудинке оставляет желать лучшего. Поэтому проект оснащения водозаборных сооружений современной станцией очистки воды для нас сегодня является приоритетным», - отметил Сергей Ткаченко и рекомендовал главе Дудинки Юрию Гурину ускорить рабочий процесс по выделению необходимого земельного участка. Реализация проекта рассчитана на три года.

Просмотров:104 Вопрос реализации проекта реконструкции водоснабжения и водозабора озера Самсонкино обсуждался на рабочем совещании при главе муниципального района Сергее Ткаченко. Участие в заседании приняли первый заместитель главы Галина Гаврилова, начальник управления имущественных отношений Галина Сарпинская, начальник управления развития инфраструктуры Татьяна Сабко, глава Дудинки Юрий Гурин, генеральный директор АО «НТЭК» Сергей Липин, директор ПТЭС Дудинки АО «НТЭК» Олег Никитин, сообщила пресс-служба Таймырского муниципального района.Проект реконструкции водоснабжения и водозабора озера Самсонкино подразумевает строительство новых очистных сооружений, станции подъема и трубопровода, пояснил участникам рабочей встречи Сергей Липин. «Проект разработан, мы ждем разрешения на строительство и выделения земельного участка. Как только экспертные заключения по данному объекту будут получены, проект вынесут на публичные слушания, и мы приступим к его реализации», - отметил руководитель НТЭК.«Ни для кого не секрет, что питьевая вода в Дудинке оставляет желать лучшего. Поэтому проект оснащения водозаборных сооружений современной станцией очистки воды для нас сегодня является приоритетным», - отметил Сергей Ткаченко и рекомендовал главе Дудинки Юрию Гурину ускорить рабочий процесс по выделению необходимого земельного участка.Реализация проекта рассчитана на три года.