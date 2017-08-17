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17 августа 2017, 11:07



Более 80 тысяч рублей лишилась норильчанка, поверив мошенникам.

Как выяснили полицейские, на популярном сайте «Юла» норильчанка нашла объявление о продаже мебели и бытовой техники по приемлемой, как ей показалось, цене. Позвонив по указанному номеру, женщина договорилась о покупке товара, который, по информации собеседника, находился в его квартире, расположенной в Центральном районе Норильска. При этом женщину не насторожил тот факт, что номер телефона, на который она позвонила, не принадлежит операторам сотовой связи Красноярского края. В качестве предоплаты за товар потерпевшая перевела на указанный мошенником счет 83 тысячи рублей. Когда женщина пришла по названному злоумышленником адресу, наткнулась на бытовое помещение. Телефон человека, с которым она вела переписку, к этому времени уже был отключен. Как выяснили оперативники, номер телефона, по которому женщина связывалась с мошенниками, зарегистрирован в Московской области. В настоящее время полицейские принимают меры к установлению личности злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Стражи порядка в очередной раз призывают норильчан быть бдительными при покупках в интернете. Не следует перечислять предоплату за товар - требовать расчета нужно при его получении.

Просмотров:95 45-летняя местная жительница Норильска обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенников.Как выяснили полицейские, на популярном сайте «Юла» норильчанка нашла объявление о продаже мебели и бытовой техники по приемлемой, как ей показалось, цене. Позвонив по указанному номеру, женщина договорилась о покупке товара, который, по информации собеседника, находился в его квартире, расположенной в Центральном районе Норильска. При этом женщину не насторожил тот факт, что номер телефона, на который она позвонила, не принадлежит операторам сотовой связи Красноярского края. В качестве предоплаты за товар потерпевшая перевела на указанный мошенником счет 83 тысячи рублей. Когда женщина пришла по названному злоумышленником адресу, наткнулась на бытовое помещение. Телефон человека, с которым она вела переписку, к этому времени уже был отключен.Как выяснили оперативники, номер телефона, по которому женщина связывалась с мошенниками, зарегистрирован в Московской области. В настоящее время полицейские принимают меры к установлению личности злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Стражи порядка в очередной раз призывают норильчан быть бдительными при покупках в интернете. Не следует перечислять предоплату за товар - требовать расчета нужно при его получении.