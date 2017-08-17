Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 августа 2017, 11:43



Норильский предприниматель не отреагировал на предписание Роспотребнадзора и попал под суд.

В ходе проверки было установлено, что при реализации мясной продукции (замороженной говядины, расфасованной в потребительскую упаковку) согласно представленным документам производителем продукции является страна Парагвай (PARAGUAY), а на ценнике указана страна Бразилия; на потребительской упаковке после взвешивания указан срок годности 25.05.2017, а на этикетке производителя установлен срок годности 19.07.2017, говорится в пресс-релизе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучения человека по Красноярскому краю. За выявленные нарушения ИП Гахиев Ш. С. о. был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ в виде предупреждения. В адрес индивидуального предпринимателя было выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. В установленный срок индивидуальный предприниматель в адрес территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске информацию о принятых мерах не представил, говорится в сообщении. Территориальным отделом управления Роспотребнадзора в г. Норильске в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.6 КоАП РФ, материалы дела переданы в суд. Постановлением мирового судьи г. Норильска ИП Гахиев Ш. С. о признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.

Просмотров:110 Житель Норильска обратился в территориальный отдел управления Роспотребнадзора с жалобой на продукцию ненадлежащего качества. Ведомство провело проверку супермаркета торговой сети «Океан» (Норильск, ул. Комсомольская, 46Б), указанного в жалобе, и факт введения потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара подтвердился.В ходе проверки было установлено, что при реализации мясной продукции (замороженной говядины, расфасованной в потребительскую упаковку) согласно представленным документам производителем продукции является страна Парагвай (PARAGUAY), а на ценнике указана страна Бразилия; на потребительской упаковке после взвешивания указан срок годности 25.05.2017, а на этикетке производителя установлен срок годности 19.07.2017, говорится в пресс-релизе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучения человека по Красноярскому краю.За выявленные нарушения ИП Гахиев Ш. С. о. был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ в виде предупреждения. В адрес индивидуального предпринимателя было выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.В установленный срок индивидуальный предприниматель в адрес территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске информацию о принятых мерах не представил, говорится в сообщении.Территориальным отделом управления Роспотребнадзора в г. Норильске в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.6 КоАП РФ, материалы дела переданы в суд.Постановлением мирового судьи г. Норильска ИП Гахиев Ш. С. о признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.