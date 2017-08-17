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17 августа 2017, 12:24



Новый Дом культуры, детсад и станция водоподготовки появятся в Хатанге. Глава Таймыра с рабочим визитом посетил сельское поселение.

На встрече обсуждались вопросы подготовки образовательных учреждений к предстоящему учебному году, проведения ремонтных работ в Хатангской средней общеобразовательной школе №1 и в детском саду «Солнышко». Затем Сергей Ткаченко поделился планами на ближайшую перспективу: «В этом году в селе Хатанга начнется строительство станции водоподготовки, которая позволит обеспечить жителей села чистой питьевой водой. В поселке Хета в 2018 году приступят к возведению сельского Дома культуры, в 2019 году в селе Хатанга - нового детского сада». Кроме того, глава МО сельское поселение Хатанга Александр Кулешов доложил о планах проведения ремонта вертолетных площадок в поселках сельского поселения. Также поднимался вопрос предоставления государственных услуг жителям поселков. Как пояснил Сергей Ткаченко, в Хатанге и Дудинке снова начали работу специалисты разрешительной системы, кроме этого организованы регулярные приемы специалистами КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» непосредственно в поселках района. После встречи Сергей Ткаченко провел прием граждан по личным вопросам.

Просмотров:84 Глава Таймыра Сергей Ткаченко совместно с депутатом Законодательного собрания Красноярского края Николаем Фокиным в рамках рабочей поездки в сельское поселение Хатанга посетил образовательные учреждения села и провел встречу с руководителями предприятий и организаций поселения, сообщается на официальном сайте Таймырского муниципального района.На встрече обсуждались вопросы подготовки образовательных учреждений к предстоящему учебному году, проведения ремонтных работ в Хатангской средней общеобразовательной школе №1 и в детском саду «Солнышко».Затем Сергей Ткаченко поделился планами на ближайшую перспективу: «В этом году в селе Хатанга начнется строительство станции водоподготовки, которая позволит обеспечить жителей села чистой питьевой водой. В поселке Хета в 2018 году приступят к возведению сельского Дома культуры, в 2019 году в селе Хатанга - нового детского сада».Кроме того, глава МО сельское поселение Хатанга Александр Кулешов доложил о планах проведения ремонта вертолетных площадок в поселках сельского поселения.Также поднимался вопрос предоставления государственных услуг жителям поселков. Как пояснил Сергей Ткаченко, в Хатанге и Дудинке снова начали работу специалисты разрешительной системы, кроме этого организованы регулярные приемы специалистами КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» непосредственно в поселках района.После встречи Сергей Ткаченко провел прием граждан по личным вопросам.