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17 августа 2017, 12:33



Бывший главный бухгалтер поликлиники одного из районов Норильска подозревается в присвоении около трех миллионов рублей.

По версии оперативников, с 2014 по 2016 год 36-летняя главный бухгалтер завысила себе заработную плату на общую сумму около трех миллионов рублей. Денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данных статей предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:69 Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Норильску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили факт присвоения денежных средств в особо крупном размере бывшим бухгалтером поликлиники, расположенной в отдаленном поселке Снежногорск.По версии оперативников, с 2014 по 2016 год 36-летняя главный бухгалтер завысила себе заработную плату на общую сумму около трех миллионов рублей. Денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данных статей предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.