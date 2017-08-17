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17 августа 2017, 12:33

Бывший главный бухгалтер поликлиники одного из районов Норильска подозревается в присвоении около трех миллионов рублей.


Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Норильску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили факт присвоения денежных средств в особо крупном размере бывшим бухгалтером поликлиники, расположенной в отдаленном поселке Снежногорск.
По версии оперативников, с 2014 по 2016 год 36-летняя главный бухгалтер завысила себе заработную плату на общую сумму около трех миллионов рублей. Денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данных статей предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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    Список новостей

 17 августа 2017 
12:33   Бывший главный бухгалтер поликлиники одного из районов Норильска подозревается в присвоении около трех миллионов рублей. 12:24   Новый Дом культуры, детсад и станция водоподготовки появятся в Хатанге. Глава Таймыра с рабочим визитом посетил сельское поселение.
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10:27   В Дудинке появится современная станция очистки воды. Стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей. 10:16   Команда норильского общества инвалидов отправится в столицу Таймыра. 19 августа состоится спартакиада среди людей с ограниченными возможностями.
10:09   В Норильске наступили сумеречные ночи. 09:54   Третий день сборов в Беларуси. МФК «Норильский никель» продолжает тренировки в рамках второго УТС в Могилеве.

 16 августа 2017 
18:24   Площадь Портовиков в Дудинке получила официальный статус. Реконструкция и благоустройство площади за счет средств «Норникеля» завершат к 1 сентября. 18:16   Жители Норильска могут получить вознаграждение за добровольную сдачу оружия. В городе продолжается операция «Оружие».
17:57   Жителя Норильска будут судить за двойную кражу с банковской карты, совершенную с использованием чужого телефона. 17:41   В Дудинском порту грузчик украл вещи из коммерческого груза. Теперь мужчина будет отвечать перед судом.
17:00   На заключительной сессии горсовета депутаты приняли корректировки в бюджет Норильска на 2017 год. 16:40   На сайте «Заполярной правды» открыто новое онлайн-голосование. Норильчан просят выразить свое отношение к началу нового учебного года, которое уже не за горами.
15:51   В Норильске возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего женщину-пешехода. 14:43   В Норильске стала известна программа празднования Дня шахтера.
14:11   Я б в спасатели пошел… В Норильске на базе школы № 31 открыт набор 10-классников в класс «МЧС-резерв». 12:06   Пресс-секретарь главы Красноярского края ушел в отставку.
11:57   В краевом УГИБДД новый руководитель. 11:20   Таймырские оленеводы принимают участие во всемирном конгрессе.
10:57   «Норникель» объявил промежуточные консолидированные финансовые результаты МСФО за первое полугодие 2017 года. 10:48   Футболисты МФК «Норильский никель» провели первые тренировки в Могилеве.

 15 августа 2017 
19:29   Норильск - единственный город в крае, который успешно решает вопрос обеспечения жильем детей-сирот. 19:09   Норильские полицейские раскрыли крупную кражу с банковской карты.
19:03   Вместо денег может получить срок. В Норильске будут судить продавца кинокафе за кражу дневной выручки. 18:36   Второй этап комплексного исследования рек Далдыкан и Амбарная завершился в эти дни в Норильске.
18:26   Норильские депутаты отработали 39-ю заключительную сессию. Началась подготовка к новому политическому сезону. 18:25   Нового главу Норильска выберут в сентябре.
16:41   В Дудинке пройдет заключительный этап фестиваля семейного творчества. Награда участникам - билеты на гастрольный спектакль норильского театра. 16:33   В Норильске возбуждено очередное уголовное дело в отношении пьяного водителя.
15:22   В Норильске стартовала всероссийская межведомственная акция «Помоги пойти учиться». 15:17   Бойцы трудовых отрядов школьников подводят итоги летней работы. В Норильске завершается 47-й сезон ТОШ.
14:06   В Норильск вернулись участники второй смены православной экологической экспедиции «Лама-2017». 13:55   Сегодня в PolArt-резиденции музея Норильска пройдет мастер-класс ассоциации норильских дизайнеров (АНОД).
13:44   Енисейское пароходство планирует завершить доставку угля на Диксон к середине сентября. 12:59   В Норильске в ходе избирательной кампании начались активные встречи кандидатов с избирателями непосредственно по месту жительства.
11:15   Один год и восемь месяцев в колонии-поселении проведет 20-летний норильчанин за кражу портмоне. 11:07   Два злоумышленника ответят перед судом за хищение отопительных радиаторов.
10:49   В Норильске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

 14 августа 2017 
19:20   Деньги на лечение четырехлетнему малышу собрали в полном объеме. В Норильске прошел первый благотворительный фестиваль «Заварка-фест». 18:36   Сегодня ночью закроют для движения часть Ленинского проспекта - от Советской до Орджоникидзе. Дорожные строители приступили к завершающему этапу ремонта главной улицы Норильска.
17:08   Внимание: опасность! В окрестностях Норильска замечен медведь. 16:38   Два проекта получат финансирование. В Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди СОНКО.
15:39   В Норильске полуторамесячную малышку, пострадавшую от побоев отца, готовят к переводу в детскую городскую больницу. 15:27   Норильчане снова встретятся с участниками арктической экспедиции. Двое отважных путешественников добрались до Диксона.
14:57   В Норильске, в жилом образовании Оганер, наконец-то появится долгожданная библиотека семейного чтения. 14:21   В норильском храме Рождества Ионна Предтечи весь первый день Успенского поста освящают мед.
14:17   Норильские депутаты готовятся к заключительной сессии. Комиссия по бюджету и собственности подготовила к утверждению ряд вопросов. 13:46   МФК «Норильский никель» отправился в Беларусь на второй учебно-тренировочный сбор.
13:26   Продолжаются гастроли норильского театра в Дудинке. С ошеломляющим успехом в столице Таймыра прошла наша «Ханума».




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