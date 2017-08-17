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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:33 Бывший главный бухгалтер поликлиники одного из районов Норильска подозревается в присвоении около трех миллионов рублей.
12:24 Новый Дом культуры, детсад и станция водоподготовки появятся в Хатанге. Глава Таймыра с рабочим визитом посетил сельское поселение.
11:43 Норильский предприниматель не отреагировал на предписание Роспотребнадзора и попал под суд.
11:07 Более 80 тысяч рублей лишилась норильчанка, поверив мошенникам.
10:27 В Дудинке появится современная станция очистки воды. Стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.
10:16 Команда норильского общества инвалидов отправится в столицу Таймыра. 19 августа состоится спартакиада среди людей с ограниченными возможностями.
10:09 В Норильске наступили сумеречные ночи.
09:54 Третий день сборов в Беларуси. МФК «Норильский никель» продолжает тренировки в рамках второго УТС в Могилеве.
18:24 Площадь Портовиков в Дудинке получила официальный статус. Реконструкция и благоустройство площади за счет средств «Норникеля» завершат к 1 сентября.
18:16 Жители Норильска могут получить вознаграждение за добровольную сдачу оружия. В городе продолжается операция «Оружие».
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