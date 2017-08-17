Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 августа 2017, 15:52



Неделя военно-культурных действий. Учения под условным названием «Плато Путорана» начнутся в Дудинке 21 августа.

Для этих целей в низовья Енисея, в район морских портов, переброшен расширенный состав кораблей Северного флота численностью до 20 единиц. В этот раз группу будут представлять: большой противолодочный корабль «Североморск» и три больших десантных корабля (плюс один по сравнению в позапрошлым годом). Как сказал вице-адмирал Соколов, пребывание Вооруженных сил России на Таймыре командование решило спланировать с максимальной пользой. Поэтому кроме собственно отработки учебно-боевых задач военные готовы предложить северянам культурно-спортивную программу. Для этого на кораблях Северного флота прибудет ансамбль песни и пляски, военный оркестр, а также хоккейная команда, которая встретится с местными хоккеистами.

Просмотров:174 Условное название «Плато Путорана» маневрам присвоено в связи с непосредственной близостью одноименного горного массива. По словам заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Соколова, на учениях армия будет отрабатывть задачи по защите крупного промышленного центра Заполярья в Норильске и транспортного узла в Дудинке и Игарке.Для этих целей в низовья Енисея, в район морских портов, переброшен расширенный состав кораблей Северного флота численностью до 20 единиц. В этот раз группу будут представлять: большой противолодочный корабль «Североморск» и три больших десантных корабля (плюс один по сравнению в позапрошлым годом).Как сказал вице-адмирал Соколов, пребывание Вооруженных сил России на Таймыре командование решило спланировать с максимальной пользой. Поэтому кроме собственно отработки учебно-боевых задач военные готовы предложить северянам культурно-спортивную программу. Для этого на кораблях Северного флота прибудет ансамбль песни и пляски, военный оркестр, а также хоккейная команда, которая встретится с местными хоккеистами.