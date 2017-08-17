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17 августа 2017, 16:33



В Норильске на выходные закроют для движения перекресток Ленинский проспект - улица Советская. За двое суток здесь должны положить новый асфальт.

«Выходные дни для ремонта перекрестка выбраны не случайно. В субботу и воскресенье движение транспорта менее интенсивное, поскольку меньше людей добирается до работы. Если погода не внесет своих корректив, то за двое суток на этом перекрестке будет выполнена полная асфальтировка дорожного полотна общей площадью порядка 1000 квадратных метров. Если же погода испортится, то замену асфальтобетонного покрытия придется немного отложить», - пояснил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». После завершения асфальтировки движение муниципального транспорта возобновится по-прежнему маршруту, то есть по улице Комсомольской до перекрестка Советская - Комсомольская, затем по улице Советской и далее на Ленинский проспект. В настоящее время претензий к качеству асфальтобетонного покрытия нет, но есть замечания по занижению тротуаров, которые необходимы для безопасного движения маломобильных групп населения. Замену асфальта оставшейся части центральной улицы от пересечения с ул. Советской до Орджоникидзе должны завершить до 28 августа. Всю справочную информацию по перекрытию улиц и движению муниципального транспорта можно получить на справке-автомат 400-700.

Просмотров:156 Перекресток Ленинский проспект - улица Советская будет полностью перекрыт для движения транспорта на субботу и воскресенье, а точнее, с ноля часов 19 августа до ноля часов 21 августа. Маршруты движения муниципального транспорта с Ленинского проспекта переместятся на улицу Комсомольскую.«Выходные дни для ремонта перекрестка выбраны не случайно. В субботу и воскресенье движение транспорта менее интенсивное, поскольку меньше людей добирается до работы. Если погода не внесет своих корректив, то за двое суток на этом перекрестке будет выполнена полная асфальтировка дорожного полотна общей площадью порядка 1000 квадратных метров. Если же погода испортится, то замену асфальтобетонного покрытия придется немного отложить», - пояснил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор».После завершения асфальтировки движение муниципального транспорта возобновится по-прежнему маршруту, то есть по улице Комсомольской до перекрестка Советская - Комсомольская, затем по улице Советской и далее на Ленинский проспект.В настоящее время претензий к качеству асфальтобетонного покрытия нет, но есть замечания по занижению тротуаров, которые необходимы для безопасного движения маломобильных групп населения.Замену асфальта оставшейся части центральной улицы от пересечения с ул. Советской до Орджоникидзе должны завершить до 28 августа. Всю справочную информацию по перекрытию улиц и движению муниципального транспорта можно получить на справке-автомат 400-700.