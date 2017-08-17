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17 августа 2017, 17:03



В Норильске за школой № 21 открылась новая спортивная площадка. Деньги на строительство выделили из краевого бюджета.

Как рассказала на открытии площадки Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города по социальной политике, это место было выбрано из-за отсутствия в округе иных спортплощадок около образовательных учреждений. В прошлом году, когда в Норильск приезжала депутат Заксобания Людмила Магомедова, она обратила на это внимание, и, обсудив ситуацию, решили, что норильское управление образования обратится к Заксобранию края с заявкой об устройстве спортплощадки. Это удалось, и край выделил 3,5 миллиона рублей. «Спасибо краевым депутатам, а также структурным подразделениям администрации города за работу, поскольку к вопросу создания площадки подключились и управление образования, и управление городского хозяйства, и автодор, и управление по спорту. Вот так, благодаря общим усилиям, теперь на этой площадке будут играть наши дети. Предполагается, что это будет всесезонная площадка: зимой на ней будет заливаться лед», - отметила Наталья Коростелева. Благодарность всем организаторам и исполнителям проекта выразил и Дмитрий Свиридов, депутат Законодательного собрания Красноярского края, отметивший, что Норильск меняется в лучшую сторону: «Здорово, что в Норильске появляются такие объекты. Я хочу выразить особенную признательность всем, кто причастен к его созданию. Спасибо за инициативу депутатскому корпусу Норильска, отлично поработавшему с Заксобранием, которое выделило краевые средства в виде гранта. Площадка не могла бы появиться и без инициативы администрации города, а также руководства школы. Возможно, в будущем для нее будет приобретено и дополнительное оборудование по грантовой программе «Норникеля» «Мир новых возможностей», - подчеркнул Дмитрий Свиридов. К сожалению, пока на площадке не уложено специальное резиновое покрытие, но в октябре с этой целью школа будет подавать заявку на участие в грантовой программе «Мир новых возможностей». Если грант получен не будет, Наталья Коростелева отметила, что деньги будут выделены из городского бюджета, и следующим летом спецпокрытие будет уложено. Отметим, что вскоре еще одна подобная площадка появится у школы № 9: ее создание финансируется за счет грантовых средств программы «Мир новых возможностей».

Просмотров:155 Работы на площадке начались еще год назад и продолжились этим летом. Территорию площадки заасфальтировали, возвели бетонное основание и поребрики, установили заграждение, нанесли универсальную разметку под различные виды спорта – футбол, стритбол, волейбол. Площадка будет открыта для всех желающих с 9.00 до 23.00, так что заниматься на ней смогут не только ученики 21-й школы, но все дети из близлежащих домов.Как рассказала на открытии площадки Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города по социальной политике, это место было выбрано из-за отсутствия в округе иных спортплощадок около образовательных учреждений. В прошлом году, когда в Норильск приезжала депутат Заксобания Людмила Магомедова, она обратила на это внимание, и, обсудив ситуацию, решили, что норильское управление образования обратится к Заксобранию края с заявкой об устройстве спортплощадки. Это удалось, и край выделил 3,5 миллиона рублей.«Спасибо краевым депутатам, а также структурным подразделениям администрации города за работу, поскольку к вопросу создания площадки подключились и управление образования, и управление городского хозяйства, и автодор, и управление по спорту. Вот так, благодаря общим усилиям, теперь на этой площадке будут играть наши дети. Предполагается, что это будет всесезонная площадка: зимой на ней будет заливаться лед», - отметила Наталья Коростелева.Благодарность всем организаторам и исполнителям проекта выразил и Дмитрий Свиридов, депутат Законодательного собрания Красноярского края, отметивший, что Норильск меняется в лучшую сторону:«Здорово, что в Норильске появляются такие объекты. Я хочу выразить особенную признательность всем, кто причастен к его созданию. Спасибо за инициативу депутатскому корпусу Норильска, отлично поработавшему с Заксобранием, которое выделило краевые средства в виде гранта. Площадка не могла бы появиться и без инициативы администрации города, а также руководства школы. Возможно, в будущем для нее будет приобретено и дополнительное оборудование по грантовой программе «Норникеля» «Мир новых возможностей», - подчеркнул Дмитрий Свиридов.К сожалению, пока на площадке не уложено специальное резиновое покрытие, но в октябре с этой целью школа будет подавать заявку на участие в грантовой программе «Мир новых возможностей». Если грант получен не будет, Наталья Коростелева отметила, что деньги будут выделены из городского бюджета, и следующим летом спецпокрытие будет уложено.Отметим, что вскоре еще одна подобная площадка появится у школы № 9: ее создание финансируется за счет грантовых средств программы «Мир новых возможностей».