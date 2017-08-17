Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 августа 2017, 17:43



Любой желающий сможет попытаться отыскать космический артефакт. В Норильске пройдет большой городской интерактивный квест.

Все задания и подсказки участники будут получать через мобильное приложение Norilsk live или медиа-портал norlive.ru в разделе "Квесты". Нестандартные задачи, лимитированное время - все это будет подогревать интерес команд в ходе всей игры. Цель мероприятия - популяризация благотворительной деятельности, здорового и активного образа жизни. Собранные средства пойдут на организацию комнаты релаксации в новом помещении благотворительного фонда «Территория добра» для людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, пожилых людей, а также для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Стать участниками квеста могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке на медиапортал norlive.ru/quest/view/1 в раздел «Условия участия в квесте». Организаторы предупреждают об ограниченном количестве мест и предварительной регистрации на сайте либо в приложении. Телефоны для справок: 8-913-167-65-20 и 8-902-550-76-87. Большой городской интерактивный квест пройдет уже в следующие выходные, 27 августа в 14.00. Старт от Молодежного центра (ул. Советская, 9а).

Просмотров:165 Организатором квеста благотворительного формата, темой которого стал космос, выступает медийный портал Norilsk live при поддержке Молодежного центра. Тематика квеста - поиск космического артефакта. Космос всегда был загадкой для человека. Именно поэтому в основу этого необычного для нашего города мероприятия легли всевозможные «Космические легенды».Все задания и подсказки участники будут получать через мобильное приложение Norilsk live или медиа-портал norlive.ru в разделе "Квесты". Нестандартные задачи, лимитированное время - все это будет подогревать интерес команд в ходе всей игры.Цель мероприятия - популяризация благотворительной деятельности, здорового и активного образа жизни.Собранные средства пойдут на организацию комнаты релаксации в новом помещении благотворительного фонда «Территория добра» для людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, пожилых людей, а также для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.Стать участниками квеста могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке на медиапортал norlive.ru/quest/view/1 в раздел «Условия участия в квесте». Организаторы предупреждают об ограниченном количестве мест и предварительной регистрации на сайте либо в приложении. Телефоны для справок: 8-913-167-65-20 и 8-902-550-76-87.Большой городской интерактивный квест пройдет уже в следующие выходные, 27 августа в 14.00. Старт от Молодежного центра (ул. Советская, 9а).