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17 августа 2017, 18:02



На следующей неделе на базе Молодежного центра откроется первая в Норильске школа STREET-ART.

Стать участниками школы смогут все желающие с любым уровнем художественной подготовки, поскольку обучение начнется с нуля. Все занятия бесплатны и будут проходить один раз в неделю по различным направлениям и техникам уличного искусства. Цель проекта - создать молодежное объединение профессиональных художников стиля граффити и развитие культуры этого стиля в молодежной среде. Лекторами и наставниками в школе станут уличные художники нашего города, имеющие за плечами опыт ряда масштабных городских арт-проектов. Первое занятие состоится уже 24 августа в 18.00 по такому направлению, как STREET-ART. Телефон для записи 36-36-62. Участие строго по записи.

Просмотров:141 Открытие школы стрит-арта станет еще одним ярким и запоминающимся событием этого лета. Стрит-арт - дословно уличное искусство или направление в современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический характер. Основной частью стрит-арта является граффити. Однако к стрит-арту также относятся постеры, всевозможные трафареты, различные скульптурные инсталляции некоммерческого характера.Стать участниками школы смогут все желающие с любым уровнем художественной подготовки, поскольку обучение начнется с нуля. Все занятия бесплатны и будут проходить один раз в неделю по различным направлениям и техникам уличного искусства.Цель проекта - создать молодежное объединение профессиональных художников стиля граффити и развитие культуры этого стиля в молодежной среде. Лекторами и наставниками в школе станут уличные художники нашего города, имеющие за плечами опыт ряда масштабных городских арт-проектов.Первое занятие состоится уже 24 августа в 18.00 по такому направлению, как STREET-ART. Телефон для записи 36-36-62. Участие строго по записи.