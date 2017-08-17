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17 августа 2017, 18:06



Глава Норильска провел совещание по вопросу строительства перинатального центра.

Представитель заказчика, инженер краевого управления капитального строительства, доложил, что работы ведутся по графику. На объекте трудятся более 260 человек. Подрядчик приступил к возведению шестого этажа, продолжается устройство внутренних перегородок первого и второго этажей, навесной вентилируемой системы и переходной галереи, которая соединит перинатальный центр с городской больницей. К концу августа строители обещают завершить возведение здания. Срок окончания всех работ – декабрь этого года. По словам представителя министерства здравоохранения Красноярского края, к 15 октября в Норильск будет доставлено все медицинское оборудование. Склады для его хранения определены. Олег Курилов поручил проработать вопрос установки сигнальных кнопок и противопожарной сигнализации на объектах, где будет размещено дорогостоящее оборудование. Кроме того, глава города напомнил о необходимости соблюдения техники безопасности на строительной площадке. «Организация надлежащих условий труда – обязанность работодателя. Следует регулярно проводить инструктажи и разъяснительные беседы со строителями. Все это необходимо для того, чтобы предупредить возникновение несчастных случаев», - пояснил Олег Курилов.

Просмотров:152 Олег Курилов заслушал доклады о ходе возведения учреждения, сроках поставки медицинского оборудования и организации его хранения.Представитель заказчика, инженер краевого управления капитального строительства, доложил, что работы ведутся по графику. На объекте трудятся более 260 человек. Подрядчик приступил к возведению шестого этажа, продолжается устройство внутренних перегородок первого и второго этажей, навесной вентилируемой системы и переходной галереи, которая соединит перинатальный центр с городской больницей. К концу августа строители обещают завершить возведение здания. Срок окончания всех работ – декабрь этого года.По словам представителя министерства здравоохранения Красноярского края, к 15 октября в Норильск будет доставлено все медицинское оборудование. Склады для его хранения определены. Олег Курилов поручил проработать вопрос установки сигнальных кнопок и противопожарной сигнализации на объектах, где будет размещено дорогостоящее оборудование. Кроме того, глава города напомнил о необходимости соблюдения техники безопасности на строительной площадке. «Организация надлежащих условий труда – обязанность работодателя. Следует регулярно проводить инструктажи и разъяснительные беседы со строителями. Все это необходимо для того, чтобы предупредить возникновение несчастных случаев», - пояснил Олег Курилов.