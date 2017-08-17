Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 августа 2017, 19:16



Двухмесячная малышка, пострадавшая от избиений, проходит лечение в детской городской больнице. Из реанимации оганерской больницы ее перевели 14 августа.

За комментариями мы обратились непосредственного к главному врачу детской больницы. Как рассказал Игорь Зайчик, в настоящее время малышка находится на лечении под наблюдением врачей. Она не плачет сутки напролет от боли. По словам врача, девочка активная, состояние ее стабильно удовлетворительное. Малышку навещает мать, которая приносит памперсы и все необходимое. Так что ни в памперсах, ни в других средствах личной гигиены, ни в лекарствах ребенок не нуждается. Сбор средств на эти цели не ведется. С предложениями о помощи никто к руководителю медицинского учреждения не обращался. Напомним, если у кого-то из горожан возникает желание помочь брошенным детям, они могут связаться с руководителем детской больницы по телефону приемной 34-68-07. Часы работы с 9 до 17, перерыв с 13 до 14, и выяснить, какая помощь необходима в настоящий момент. Такие согласования позволят исключить долю мошеннических действий.

Просмотров:175 Случай с избиением новорожденной малышки получил широкий резонанс. Не обошлось без слухов и даже спекуляций. Так, в редакцию «Норильских новостей» обратились читатели с просьбой проверить достоверность информации, распространенной в соцсетях, о сборе средств для малышки. В информации говорилось, что (стилистика сохранена): «состояние девочки очень тяжелое, ребенок постоянно плачет от боли. Одна просьба, собрать деньги или кто может сам купить памперсы - размер двоечка и влажные салфетки, всего как можно больше и передать мне, я там сейчас часто. О ней заботиться некому, давайте это сделаем мы».За комментариями мы обратились непосредственного к главному врачу детской больницы. Как рассказал Игорь Зайчик, в настоящее время малышка находится на лечении под наблюдением врачей. Она не плачет сутки напролет от боли. По словам врача, девочка активная, состояние ее стабильно удовлетворительное. Малышку навещает мать, которая приносит памперсы и все необходимое. Так что ни в памперсах, ни в других средствах личной гигиены, ни в лекарствах ребенок не нуждается. Сбор средств на эти цели не ведется. С предложениями о помощи никто к руководителю медицинского учреждения не обращался.Напомним, если у кого-то из горожан возникает желание помочь брошенным детям, они могут связаться с руководителем детской больницы по телефону приемной 34-68-07. Часы работы с 9 до 17, перерыв с 13 до 14, и выяснить, какая помощь необходима в настоящий момент. Такие согласования позволят исключить долю мошеннических действий.