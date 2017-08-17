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17 августа 2017, 19:16

Двухмесячная малышка, пострадавшая от избиений, проходит лечение в детской городской больнице. Из реанимации оганерской больницы ее перевели 14 августа.


Случай с избиением новорожденной малышки получил широкий резонанс. Не обошлось без слухов и даже спекуляций. Так, в редакцию «Норильских новостей» обратились читатели с просьбой проверить достоверность информации, распространенной в соцсетях, о сборе средств для малышки. В информации говорилось, что (стилистика сохранена): «состояние девочки очень тяжелое, ребенок постоянно плачет от боли. Одна просьба, собрать деньги или кто может сам купить памперсы - размер двоечка и влажные салфетки, всего как можно больше и передать мне, я там сейчас часто. О ней заботиться некому, давайте это сделаем мы».
За комментариями мы обратились непосредственного к главному врачу детской больницы. Как рассказал Игорь Зайчик, в настоящее время малышка находится на лечении под наблюдением врачей. Она не плачет сутки напролет от боли. По словам врача, девочка активная, состояние ее стабильно удовлетворительное. Малышку навещает мать, которая приносит памперсы и все необходимое. Так что ни в памперсах, ни в других средствах личной гигиены, ни в лекарствах ребенок не нуждается. Сбор средств на эти цели не ведется. С предложениями о помощи никто к руководителю медицинского учреждения не обращался.
Напомним, если у кого-то из горожан возникает желание помочь брошенным детям, они могут связаться с руководителем детской больницы по телефону приемной 34-68-07. Часы работы с 9 до 17, перерыв с 13 до 14, и выяснить, какая помощь необходима в настоящий момент. Такие согласования позволят исключить долю мошеннических действий.

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    Список новостей

 17 августа 2017 
20:28   В Норильске следователи устанавливают обстоятельства применения воспитателем детского сада недопустимых методов воспитания 20:28   Мужчину, убившего в Норильске врача дерматолога, признали страдающим психическим расстройствами
20:09   В Норильске стартовала полицейская операция «Семья» 20:05   Сегодня из традиционного августовского «Рейса памяти» на озеро Лама вернулись члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий
19:34   Представители родовой нганасанской общины «Ня танса» стали лауреатами краевого смотра этнокультурных центров в Красноярске 19:31   Детскую поликлинику в одном из районов Норильска отремонтируют, не останавливая прием маленьких пациентов
19:16   Двухмесячная малышка, пострадавшая от избиений, проходит лечение в детской городской больнице. Из реанимации оганерской больницы ее перевели 14 августа. 18:06   Глава Норильска провел совещание по вопросу строительства перинатального центра.
18:02   На следующей неделе на базе Молодежного центра откроется первая в Норильске школа STREET-ART. 17:43   Любой желающий сможет попытаться отыскать космический артефакт. В Норильске пройдет большой городской интерактивный квест.
17:03   В Норильске за школой № 21 открылась новая спортивная площадка. Деньги на строительство выделили из краевого бюджета. 16:33   В Норильске на выходные закроют для движения перекресток Ленинский проспект - улица Советская. За двое суток здесь должны положить новый асфальт.
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12:24   Новый Дом культуры, детсад и станция водоподготовки появятся в Хатанге. Глава Таймыра с рабочим визитом посетил сельское поселение. 11:43   Норильский предприниматель не отреагировал на предписание Роспотребнадзора и попал под суд.
11:07   Более 80 тысяч рублей лишилась норильчанка, поверив мошенникам. 10:27   В Дудинке появится современная станция очистки воды. Стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.
10:16   Команда норильского общества инвалидов отправится в столицу Таймыра. 19 августа состоится спартакиада среди людей с ограниченными возможностями. 10:09   В Норильске наступили сумеречные ночи.
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 16 августа 2017 
18:24   Площадь Портовиков в Дудинке получила официальный статус. Реконструкция и благоустройство площади за счет средств «Норникеля» завершат к 1 сентября. 18:16   Жители Норильска могут получить вознаграждение за добровольную сдачу оружия. В городе продолжается операция «Оружие».
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17:00   На заключительной сессии горсовета депутаты приняли корректировки в бюджет Норильска на 2017 год. 16:40   На сайте «Заполярной правды» открыто новое онлайн-голосование. Норильчан просят выразить свое отношение к началу нового учебного года, которое уже не за горами.
15:51   В Норильске возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего женщину-пешехода. 14:43   В Норильске стала известна программа празднования Дня шахтера.
14:11   Я б в спасатели пошел… В Норильске на базе школы № 31 открыт набор 10-классников в класс «МЧС-резерв». 12:06   Пресс-секретарь главы Красноярского края ушел в отставку.
11:57   В краевом УГИБДД новый руководитель. 11:20   Таймырские оленеводы принимают участие во всемирном конгрессе.
10:57   «Норникель» объявил промежуточные консолидированные финансовые результаты МСФО за первое полугодие 2017 года. 10:48   Футболисты МФК «Норильский никель» провели первые тренировки в Могилеве.

 15 августа 2017 
19:29   Норильск - единственный город в крае, который успешно решает вопрос обеспечения жильем детей-сирот. 19:09   Норильские полицейские раскрыли крупную кражу с банковской карты.
19:03   Вместо денег может получить срок. В Норильске будут судить продавца кинокафе за кражу дневной выручки. 18:36   Второй этап комплексного исследования рек Далдыкан и Амбарная завершился в эти дни в Норильске.
18:26   Норильские депутаты отработали 39-ю заключительную сессию. Началась подготовка к новому политическому сезону. 18:25   Нового главу Норильска выберут в сентябре.
16:41   В Дудинке пройдет заключительный этап фестиваля семейного творчества. Награда участникам - билеты на гастрольный спектакль норильского театра. 16:33   В Норильске возбуждено очередное уголовное дело в отношении пьяного водителя.
15:22   В Норильске стартовала всероссийская межведомственная акция «Помоги пойти учиться». 15:17   Бойцы трудовых отрядов школьников подводят итоги летней работы. В Норильске завершается 47-й сезон ТОШ.
14:06   В Норильск вернулись участники второй смены православной экологической экспедиции «Лама-2017». 13:55   Сегодня в PolArt-резиденции музея Норильска пройдет мастер-класс ассоциации норильских дизайнеров (АНОД).
13:44   Енисейское пароходство планирует завершить доставку угля на Диксон к середине сентября. 12:59   В Норильске в ходе избирательной кампании начались активные встречи кандидатов с избирателями непосредственно по месту жительства.
11:15   Один год и восемь месяцев в колонии-поселении проведет 20-летний норильчанин за кражу портмоне.




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