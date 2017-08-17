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17 августа 2017, 19:31

Детскую поликлинику в одном из районов Норильска отремонтируют, не останавливая прием маленьких пациентов


Работы по остановке процесса деформации и восстановлению фундамента здания детской поликлиники на ул. Федоровского, 13, начавшиеся на прошлой неделе, никак не отразятся на пациентах.
С 8.00 до 16.00 в здании по-прежнему ведется прием посетителей, с 17 часов до 6 часов утра здесь работают строители. При этом мамам с детьми не нужно ездить в Центральный район Норильска.
Напомним, поликлиника была построена в 1992 году. В процессе эксплуатации выяснилось, что фундамент подтапливают грунтовые воды, и это приводит к проблемам с его устойчивостью. Впервые подвижки здания были зафиксированы в 2007 году, и с тех пор специалисты пристально следят за его техническим состоянием.
С 2012 года здание начало подвергаться деформации. Но решение вопроса о его ремонте откладывалось, так как не было ясно, удастся ли избежать подтопления в дальнейшем. Требовалось определить, что более целесообразно: спасать здание или переводить детскую поликлинику в другое место. В последнем случае на переезд потребовалось бы около 300 миллионов рублей.
Несколько последних лет администрация Норильска проводила изыскания по проекту отведения грунтовых вод. В итоге специалисты пришли к выводу, что причина подтопления здания может быть устранена. Более того, реализация проекта должна начаться уже будущим летом. А раз так, значит, в восстановительных работах есть резон.
Игорь Соловиенко, и. о. главного врача норильской городской поликлиники № 2, КОНЕЦ ПОЛУЖ куда входят стоматология и детская поликлиника, обрисовал текущую ситуацию:
«На днях мы заключили договор с норильским подрядчиком, который сразу же приступил к работе. Для того чтобы остановить процесс деформации здания, применяются металлические тяжи, стягивающие несущие конструкции. Проблема с фундаментом заключается в том, что при строительстве часть свай не была добурена до скального основания. Теперь же решено исправить дело, создав своего рода «подушку» под сваи и заполнив пустоты специальным раствором. За процессом будут следить специалисты-мерзлотники из ООО «Фундамент».
Затраты на восстановление здания оцениваются в 80 миллионов рублей. Часть средств будет получена из краевого резервного фонда, часть - собственные средства поликлиники. По плану восстановительные работы займут четыре с половиной месяца.

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