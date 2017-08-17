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17 августа 2017, 19:34



Представители родовой нганасанской общины «Ня танса» стали лауреатами краевого смотра этнокультурных центров в Красноярске

Кроме того, представители общины выступили на конференции с докладом, провели ряд мастер-классов, в частности по изготовлению северной куклы из меха оленя и выжиганию на кости тотемных животных. «Ня танса» привезла со смотра диплом лауреатов и Благодарственное письмо от министерства культуры Красноярского края. Сегодня руководитель общины ищет спонсоров для поездки нганасанской сказительницу из рода Линанчар-Турдагиных на финно-угорский слет в город Тарту (Эстония), где соберутся носители древних языков этой группы.

Просмотров:124 «Представляя на этом форуме свой изчезающий народ и свою самобытную культуру, мы прошли первый этап смотра и позже нас пригласили на второй, - где мы представляли выставку изделий народного промысла нганасан: унты, раритетную одежду, орудия труда наших праотцов, нарты, сани и разнообразную сувенирную продукцию», - рассказала «Норильским новостям» председатель общины Валерия Болгова-Савран.Кроме того, представители общины выступили на конференции с докладом, провели ряд мастер-классов, в частности по изготовлению северной куклы из меха оленя и выжиганию на кости тотемных животных. «Ня танса» привезла со смотра диплом лауреатов и Благодарственное письмо от министерства культуры Красноярского края.Сегодня руководитель общины ищет спонсоров для поездки нганасанской сказительницу из рода Линанчар-Турдагиных на финно-угорский слет в город Тарту (Эстония), где соберутся носители древних языков этой группы.