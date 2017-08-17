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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:28 В Норильске следователи устанавливают обстоятельства применения воспитателем детского сада недопустимых методов воспитания
20:28 Мужчину, убившего в Норильске врача дерматолога, признали страдающим психическим расстройствами
20:09 В Норильске стартовала полицейская операция «Семья»
20:05 Сегодня из традиционного августовского «Рейса памяти» на озеро Лама вернулись члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий
19:34 Представители родовой нганасанской общины «Ня танса» стали лауреатами краевого смотра этнокультурных центров в Красноярске
19:31 Детскую поликлинику в одном из районов Норильска отремонтируют, не останавливая прием маленьких пациентов
19:16 Двухмесячная малышка, пострадавшая от избиений, проходит лечение в детской городской больнице. Из реанимации оганерской больницы ее перевели 14 августа.
18:06 Глава Норильска провел совещание по вопросу строительства перинатального центра.
18:02 На следующей неделе на базе Молодежного центра откроется первая в Норильске школа STREET-ART.
17:43 Любой желающий сможет попытаться отыскать космический артефакт. В Норильске пройдет большой городской интерактивный квест.
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