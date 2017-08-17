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17 августа 2017, 20:05



Сегодня из традиционного августовского «Рейса памяти» на озеро Лама вернулись члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий

После возложения цветов и минуты молчания на памятном месте путешественники около двух суток проводят на живописном берегу озера Лама. В прошлые годы поездки обеспечивал «Норинкель», а теперь это забота управления по делам культуры и искусства. В этом году в делегации было около 30-ти человек, в том числе и работники Музея Норильска, представители «Молодой гвардии», 23-й школы и «Архбюро», «Заполярной правды». И такой широкий состав не случаен. Дело в том, что по предложению Общества защиты жертв политических репрессий на центральной базе отдыха «Лама» задумано организовать музей, который бы рассказывал всем приезжающим об истории этих мест. Молодые участники экспедиции как раз и занимались на месте вопросами подготовки к написанию гранта для проведения необходимых работ. Люди старшего поколения, чьи истории жизни связаны со временем сталинских репрессий, не только поделились своими воспоминаниями, но и хорошо отдохнули в заповедном месте. В ближайших планах Общества - поездка на празднование 350-летия столицы Таймыра, где его члены встретятся с Дудинским обществом защиты жертв политических репрессий.

Просмотров:121 Такие поездки раз в году с начала 1990-х стали устраивать для того, чтобы делегация бывших узников Норильлага и члены семей репресированных могли посетить мемориал ссыльным прибалтийским офицерам неподалеку от центральной базы отдыха «Лама».После возложения цветов и минуты молчания на памятном месте путешественники около двух суток проводят на живописном берегу озера Лама. В прошлые годы поездки обеспечивал «Норинкель», а теперь это забота управления по делам культуры и искусства.В этом году в делегации было около 30-ти человек, в том числе и работники Музея Норильска, представители «Молодой гвардии», 23-й школы и «Архбюро», «Заполярной правды». И такой широкий состав не случаен. Дело в том, что по предложению Общества защиты жертв политических репрессий на центральной базе отдыха «Лама» задумано организовать музей, который бы рассказывал всем приезжающим об истории этих мест. Молодые участники экспедиции как раз и занимались на месте вопросами подготовки к написанию гранта для проведения необходимых работ. Люди старшего поколения, чьи истории жизни связаны со временем сталинских репрессий, не только поделились своими воспоминаниями, но и хорошо отдохнули в заповедном месте.В ближайших планах Общества - поездка на празднование 350-летия столицы Таймыра, где его члены встретятся с Дудинским обществом защиты жертв политических репрессий.