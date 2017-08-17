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17 августа 2017, 20:09



В Норильске стартовала полицейская операция «Семья»

Сотрудники полиции проведут комплекс мероприятий по выявлению семей, в которых дети находятся в социально опасном положении. Инспекторы по делам несовершеннолетних посетят семьи, которые состоят на профилактическом учете и проверят, как мамы и папы выполняют свои обязанности. С родителями и законными представителями инспекторы проведут профилактическую работу, при необходимости примут меры административного воздействия. В целом проверкам подвергнется обширный круг граждан, проживающих в семьях с детьми: освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений, совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, страдающие алкоголизмом или наркоманией и стоящие на учете в медицинских учреждениях, а также те, в отношении которых установлен административный надзор за преступления в отношении несовершеннолетних. Также стражи порядка проверят каждое сообщение представителей учреждений здравоохранения, педагогов, очевидцев, соседей о родителях, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию детей. В рамках профилактического мероприятия норильчане могут направить стражам порядка вопросы, замечания и предложения, обратившись в подразделения по делам несовершеннолетних: в Центральном районе расположенных на ул. Ленинградской, 13а (22-42-13, 22-37-26) и в отделе полиции №1 по пр. Ленинскому,12 (46-31-86, 46-03-49), в Талнахе - в отделе полиции №2 по ул. Строителей, 7 (37-20-90, 45-22-37), в Кайеркане – в отделе полиции №3 по ул. Надеждинской, 24 (39-47-66), сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:125 Комплексная оперативно-профилактическая операция под условным наименованием «Семья» проводится в Норильске с 17 по 21 августа 2017 года. За пять дней полицейские должны выявить родителей, не исполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению своих детей. Кроме того, задача операции - предотвратить вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и совершение противоправных действий в их отношении.Сотрудники полиции проведут комплекс мероприятий по выявлению семей, в которых дети находятся в социально опасном положении. Инспекторы по делам несовершеннолетних посетят семьи, которые состоят на профилактическом учете и проверят, как мамы и папы выполняют свои обязанности. С родителями и законными представителями инспекторы проведут профилактическую работу, при необходимости примут меры административного воздействия.В целом проверкам подвергнется обширный круг граждан, проживающих в семьях с детьми: освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений, совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, страдающие алкоголизмом или наркоманией и стоящие на учете в медицинских учреждениях, а также те, в отношении которых установлен административный надзор за преступления в отношении несовершеннолетних.Также стражи порядка проверят каждое сообщение представителей учреждений здравоохранения, педагогов, очевидцев, соседей о родителях, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию детей.В рамках профилактического мероприятия норильчане могут направить стражам порядка вопросы, замечания и предложения, обратившись в подразделения по делам несовершеннолетних: в Центральном районе расположенных на ул. Ленинградской, 13а (22-42-13, 22-37-26) и в отделе полиции №1 по пр. Ленинскому,12 (46-31-86, 46-03-49), в Талнахе - в отделе полиции №2 по ул. Строителей, 7 (37-20-90, 45-22-37), в Кайеркане – в отделе полиции №3 по ул. Надеждинской, 24 (39-47-66), сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.