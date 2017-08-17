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17 августа 2017, 20:28



Мужчину, убившего в Норильске врача дерматолога, признали страдающим психическим расстройствами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28 - летнего жителя города Норильска, совершившего запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, предусмотренные ч.1 ст.222 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия) и п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), сообщается на сайте ведомства. По версии следствия, 11 октября 2016 года житель Норильска, являясь пациентом кожно-венерологического диспансерного отделения, недовольный качеством и объемом оказываемой ему медицинской помощи, находясь в коридоре данного медицинского учреждения, произвел несколько выстрелов в врача-дерматовенеролога, которая через непродолжительное время скончалась. В ходе следствия было установлено, что выстрелы мужчина производил из незаконно приобретенного самодельного револьвера. В ходе проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер совершаемых им действий. В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера направлено прокурору для решения вопроса о последующей передаче его в суд.

Просмотров:135 В Норильске завершено расследование уголовного дела по факту убийства врача-дерматовенеролога.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28 - летнего жителя города Норильска, совершившего запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, предусмотренные ч.1 ст.222 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия) и п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), сообщается на сайте ведомства.По версии следствия, 11 октября 2016 года житель Норильска, являясь пациентом кожно-венерологического диспансерного отделения, недовольный качеством и объемом оказываемой ему медицинской помощи, находясь в коридоре данного медицинского учреждения, произвел несколько выстрелов в врача-дерматовенеролога, которая через непродолжительное время скончалась. В ходе следствия было установлено, что выстрелы мужчина производил из незаконно приобретенного самодельного револьвера. В ходе проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер совершаемых им действий.В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера направлено прокурору для решения вопроса о последующей передаче его в суд.