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17 августа 2017, 20:28



В Норильске следователи устанавливают обстоятельства применения воспитателем детского сада недопустимых методов воспитания

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Просмотров:151 17 августа 2017 года на телеканале «Россия1» в выпуске новостей вышел сюжет о том, что в городе Норильске воспитатель детского сада «Солнышко» применяет к детям недопустимые методы воспитания, психологическое насилие, вследствие чего дети стали замкнутыми, боятся ограниченного пространства и громких звуков, с неохотой идут в детский сад.По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.