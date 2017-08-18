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18 августа 2017, 09:33



Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» прибыл в столицу Таймыра. Учения пройдут в окрестностях Дудинки и Норильска.

Первый масштабный поход в восточную часть Арктики состоялся в 2012 году. Тогда морские пехотинцы СФ впервые в истории ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный. В 2013 году отряд кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп». В 2014 году кульминацией арктического похода сил СФ стало проведение учений по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации на Новосибирских островах. В 2015 году было впервые проведено межвидовое учение с участием подразделений арктической мотострелковой бригады СФ по защите важных промышленных объектов на полуострове Таймыр. В прошлом году военнослужащие арктической бригады СФ впервые в истории провели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России – Земля Франца-Иосифа.

Просмотров:154 Шестой арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164.Первый масштабный поход в восточную часть Арктики состоялся в 2012 году. Тогда морские пехотинцы СФ впервые в истории ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный.В 2013 году отряд кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп».В 2014 году кульминацией арктического похода сил СФ стало проведение учений по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации на Новосибирских островах.В 2015 году было впервые проведено межвидовое учение с участием подразделений арктической мотострелковой бригады СФ по защите важных промышленных объектов на полуострове Таймыр.В прошлом году военнослужащие арктической бригады СФ впервые в истории провели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России – Земля Франца-Иосифа.