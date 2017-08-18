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18 августа 2017, 11:53



Дудинка встречает участников шестого арктического похода надводных сил Северного флота. В порт прибыли семь кораблей СФ.

Как сказал вице-адмирал СФ Олег Голубев, дорога была нелегкой. Выйдя из Баренцева моря, зайдя в Карское, корабль шел в автономном режиме восемь дней при шторме. А вообще автономность этого судна составляет 30 суток. Кстати, в июне «Североморск» вернулся из большого похода по Средиземному морю и вокруг Африки – за восемь месяцев корабль посетил порта таких государств, как Сирия, Ливия, Танзания, Ангола, Экваториальная Гвинея, Португалия и других. Цель похода – демонстрация присутствия Российской Федерации. Сегодня же в Дудинский порт зашли семь кораблей. Для сравнения: в 2015 году во время учений здесь побывали два десантных корабля. На «Североморске» прибыли около 500 человек, среди них корреспондент и оператор телеканала «Звезда» Министерства обороны РФ. Все военнослужащие на корабле - контрактники. Сегодня в 12.00 в Дудинке начнется совещание представителей СФ и администрации Таймыра, по итогам которого будет понятно, когда и как пройдут мероприятия, открытые для посещения всех желающих. Также решается вопрос с экскурсией на корабли СФ гражданского населения.

Просмотров:100 Историческим событием как для Северного флота, так и для Таймыра назвали прибытие флагмана отряда СФ - большого противолодочного корабля «Североморск» - в Енисейский залив. Это случилось впервые после распада Советского Союза.Как сказал вице-адмирал СФ Олег Голубев, дорога была нелегкой. Выйдя из Баренцева моря, зайдя в Карское, корабль шел в автономном режиме восемь дней при шторме. А вообще автономность этого судна составляет 30 суток.Кстати, в июне «Североморск» вернулся из большого похода по Средиземному морю и вокруг Африки – за восемь месяцев корабль посетил порта таких государств, как Сирия, Ливия, Танзания, Ангола, Экваториальная Гвинея, Португалия и других. Цель похода – демонстрация присутствия Российской Федерации.Сегодня же в Дудинский порт зашли семь кораблей. Для сравнения: в 2015 году во время учений здесь побывали два десантных корабля. На «Североморске» прибыли около 500 человек, среди них корреспондент и оператор телеканала «Звезда» Министерства обороны РФ. Все военнослужащие на корабле - контрактники.Сегодня в 12.00 в Дудинке начнется совещание представителей СФ и администрации Таймыра, по итогам которого будет понятно, когда и как пройдут мероприятия, открытые для посещения всех желающих. Также решается вопрос с экскурсией на корабли СФ гражданского населения.