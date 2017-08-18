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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:10 Теплая встреча по-таймырски. Северные угощения пришлись морякам по вкусу.
11:53 Дудинка встречает участников шестого арктического похода надводных сил Северного флота. В порт прибыли семь кораблей СФ.
09:33 Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» прибыл в столицу Таймыра. Учения пройдут в окрестностях Дудинки и Норильска.
20:28 В Норильске следователи устанавливают обстоятельства применения воспитателем детского сада недопустимых методов воспитания.
20:28 Мужчину, убившего в Норильске врача-дерматолога, признали страдающим психическим расстройством.
20:09 В Норильске стартовала полицейская операция «Семья».
20:05 Сегодня из традиционного августовского «Рейса памяти» на озеро Лама вернулись члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий.
19:34 Представители родовой нганасанской общины «Ня танса» стали лауреатами краевого смотра этнокультурных центров в Красноярске.
19:31 Детскую поликлинику в одном из районов Норильска отремонтируют, не останавливая прием маленьких пациентов.
19:16 Двухмесячная малышка, пострадавшая от избиений, проходит лечение в детской городской больнице. Из реанимации оганерской больницы ее перевели 14 августа.
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