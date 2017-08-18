Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 августа 2017, 12:10



Теплая встреча по-таймырски. Северные угощения пришлись морякам по вкусу.

В порту делегацию военных встречали руководители Таймыра. Вместо традиционных хлеба-соли сотрудники учреждений культуры администрации района, представители пяти этносов Таймыра предложили североморцам малосольного сига и юколу из оленины. Таймырские кушанья пришлись морякам по вкусу.

Просмотров:83 Сегодня рано утром в Дудинке встречали участников шестого арктического похода надводных сил Северного флота. В порт прибыли семь кораблей СФ под предводительством флагмана отряда СФ - большого противолодочного корабля «Североморск». На борту корабля прибыли 500 человек.В порту делегацию военных встречали руководители Таймыра. Вместо традиционных хлеба-соли сотрудники учреждений культуры администрации района, представители пяти этносов Таймыра предложили североморцам малосольного сига и юколу из оленины. Таймырские кушанья пришлись морякам по вкусу.