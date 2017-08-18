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18 августа 2017, 14:15



Североморцы хотят посетить дудинский музей и посмотреть спектакль норильского театра. В столице Таймыра обсуждают план культурно-досуговой программы для моряков.

Кстати, пока корабли будут стоять в порту, военнослужащие в свободное время смогут посещать тренажерные залы в Дудинке. Также моряки смогут посмотреть спектакль «Ох уж эта Анна» в рамках гастролей Норильского Заполярного театра драмы в столице Таймыра.

Просмотров:167 Совещание руководителей Таймыра и представителей Северного флота началось с выступления вице-адмирала СФ Олега Голубева. Он поблагодарил таймырцев за теплую встречу: «Мы рады находиться здесь и надеемся внести в вашу жизнь что-то новое. При этом готовы поучиться чему-то у вас. Главная же наша задача – укрепить содружество. Будем рады видеть жителей Таймыра в гостях на наших кораблях. Сами же мы мечтаем побывать в дудинском музее, о котором наслышаны».Кстати, пока корабли будут стоять в порту, военнослужащие в свободное время смогут посещать тренажерные залы в Дудинке. Также моряки смогут посмотреть спектакль «Ох уж эта Анна» в рамках гастролей Норильского Заполярного театра драмы в столице Таймыра.