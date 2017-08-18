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18 августа 2017, 14:42



Норильчане смогут побывать на кораблях Северного флота. На совещании в Дудинке разработан график экскурсий.



Просмотров:334 Начиная с 23 августа ежедневно до 30 августа с 15 до 18 часов будут организованы экскурсии на военные корабли для всех желающих.Для того чтобы попасть на корабль, нужно подъехать по нижней объездной дороге в район 8-9-го причала Дудинского порта. Подняться на борт можно будет только по предъявлении паспорта. Несовершеннолетние будут допущены на борт судна только в сопровождении взрослых. Форма одежды экскурсантов – удобная и теплая. Женщинам рекомендуется быть в брюках и без каблуков.Посещение кораблей будет проводиться группами по 10-15 человек. Продолжительность экскурсии приблизительно 15-20 минут. Фото- и видеосъемку можно будет производить лишь в тех помещениях корабля, куда будут допущены горожане. Граждан в состоянии алкогольного опьянения на борт не допустят.Помимо тех, кто приедет на экскурсию самостоятельно, по согласованию администрации Таймыра и командованием флота корабль смогут посетить группы школьников, студентов и представителей организаций и учреждений Таймыра.