Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 августа 2017, 15:12



Водитель чудом остался жив после ДТП, которое произошло сегодня ночью на автодороге Норильск - Алыкель.

Заведующий подстанцией скорой помощи Игорь Хмара пояснил, что вызов на кайерканскую подстанцию скорой помощи поступил в 2 часа 35 минут. На ДТП выехала врачебная бригада, которая прибыла на место в 2 часа 43 минуты. Изначально извлечь водителя из автомобиля было невозможно, поскольку от силы удара машина буквально завернулась вокруг столба. Помощь пострадавшему врачи начали оказывать сразу, сделали обезболивание, купировали шок. После того как прибыл расчет МЧС, а это было в 2.59, пострадавшего стали извлекать из авто. На это ушел почти час. К этому времени на месте ЧП уже была реанимационная бригада, и в 4.05 лечебная бригада передала мужчину реанимационной. В 5.20 пациента доставили в городскую больницу. Состояние пациента тяжелое. У мужчины диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сложный переломом бедра левой ноги. Осложняется состояние и значительной кровопотерей. В настоящий момент мужчина находится в реанимационном отделении городской больницы. Травмированную ногу удалось сохранить.

Просмотров:220 ДТП произошло сегодня примерно в начале третьего ночи на 24-м километре автодороги Норильск - Алыкель. 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на обочину и налетел на опору ЛЭП. В результате дорожного происшествия водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в городскую больницу. На месте аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имеет водительского удостоверения и ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Заведующий подстанцией скорой помощи Игорь Хмара пояснил, что вызов на кайерканскую подстанцию скорой помощи поступил в 2 часа 35 минут. На ДТП выехала врачебная бригада, которая прибыла на место в 2 часа 43 минуты. Изначально извлечь водителя из автомобиля было невозможно, поскольку от силы удара машина буквально завернулась вокруг столба.Помощь пострадавшему врачи начали оказывать сразу, сделали обезболивание, купировали шок. После того как прибыл расчет МЧС, а это было в 2.59, пострадавшего стали извлекать из авто. На это ушел почти час. К этому времени на месте ЧП уже была реанимационная бригада, и в 4.05 лечебная бригада передала мужчину реанимационной. В 5.20 пациента доставили в городскую больницу. Состояние пациента тяжелое. У мужчины диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сложный переломом бедра левой ноги. Осложняется состояние и значительной кровопотерей. В настоящий момент мужчина находится в реанимационном отделении городской больницы. Травмированную ногу удалось сохранить.