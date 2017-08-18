Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 августа 2017, 15:19



12 новых скважин Пеляткинского ГКМ позволят обеспечить природным газом Норильский промрайон и Дудинку в полном объеме.

Одновременно с этим, в связи с увеличением числа добывающих скважин и ростом добычи газа, на месторождении завершено строительство второй очереди сепарационной установки, пуск которой в режиме пусконаладочных испытаний был осуществлен в декабре 2016 года. Ее ввод в эксплуатацию удвоит мощности по подготовке газа на установке комплексной подготовки газа к транспортировке. Также во втором квартале 2017 года успешно введена в эксплуатацию принципиально новая для месторождения коллекторная система сбора газа на кустовой площадке № 4. Проектное решение принято взамен лучевой системы. Оно позволило значительно уменьшить металлоемкость при строительстве, повысить надежность и уменьшить эксплуатационные расходы при обслуживании. Кроме того, начато строительство служебно-эксплуатационного ремонтного блока, что позволит создать ремонтную базу на месторождении, объединить оперативный и ремонтный вахтовый персонал в одном здании, улучшить санитарно-бытовые условия работы вахтового персонала. В 2017 году завершается реализация проекта «Охранно-пожарная сигнализация и сети оповещения», которая обеспечит контроль за объектами; повысит надежность, связанную с пожарной безопасностью эксплуатируемых объектов, и оповещение находящегося на промысле персонала в случае нештатных ситуаций. Проводимый сейчас капитальный ремонт воздушных линий 6 кВ от установки комплексной подготовки газа до водозабора и вахтового жилого комплекса направлен на повышение надежности энергоснабжения. Он исключит возникновение аварийных ситуаций, связанных с нарушением энергоснабжения указанных объектов. В августе в рамках реализации плана-графика мероприятий по комплексной оценке текущего состояния проекта «Обустройство Пеляткинского газоконденсатного месторождения» завершается обследование объектов незавершенного строительства. Его результаты будут использованы при корректировке проектной документации «Обустройство Пеляткинского ГКМ на период опытно-промышленной эксплуатации».

Просмотров:151 Газодобывающие предприятия «Норникеля» - «Норильскгазпром» и «Таймыргаз» - завершили в 2017 году реализацию инвестиционного проекта по строительству 12 эксплуатационных скважин на Пеляткинском газоконденсатном месторождении. Ввод в эксплуатацию этих скважин позволяет обеспечить потребность в природном газе предприятий Норильского промышленного района и города Дудинки в пиковые зимние нагрузки, сообщает пресс-служба «Норникеля».Одновременно с этим, в связи с увеличением числа добывающих скважин и ростом добычи газа, на месторождении завершено строительство второй очереди сепарационной установки, пуск которой в режиме пусконаладочных испытаний был осуществлен в декабре 2016 года. Ее ввод в эксплуатацию удвоит мощности по подготовке газа на установке комплексной подготовки газа к транспортировке.Также во втором квартале 2017 года успешно введена в эксплуатацию принципиально новая для месторождения коллекторная система сбора газа на кустовой площадке № 4. Проектное решение принято взамен лучевой системы. Оно позволило значительно уменьшить металлоемкость при строительстве, повысить надежность и уменьшить эксплуатационные расходы при обслуживании.Кроме того, начато строительство служебно-эксплуатационного ремонтного блока, что позволит создать ремонтную базу на месторождении, объединить оперативный и ремонтный вахтовый персонал в одном здании, улучшить санитарно-бытовые условия работы вахтового персонала.В 2017 году завершается реализация проекта «Охранно-пожарная сигнализация и сети оповещения», которая обеспечит контроль за объектами; повысит надежность, связанную с пожарной безопасностью эксплуатируемых объектов, и оповещение находящегося на промысле персонала в случае нештатных ситуаций.Проводимый сейчас капитальный ремонт воздушных линий 6 кВ от установки комплексной подготовки газа до водозабора и вахтового жилого комплекса направлен на повышение надежности энергоснабжения. Он исключит возникновение аварийных ситуаций, связанных с нарушением энергоснабжения указанных объектов.В августе в рамках реализации плана-графика мероприятий по комплексной оценке текущего состояния проекта «Обустройство Пеляткинского газоконденсатного месторождения» завершается обследование объектов незавершенного строительства. Его результаты будут использованы при корректировке проектной документации «Обустройство Пеляткинского ГКМ на период опытно-промышленной эксплуатации».