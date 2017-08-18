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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:03 Норильские малыши будут обеспечены качественным йогуртом и творожком. В ближайшее время в городе заработает молочная кухня «Здоровый ребенок»
18:50 Очередная норильчанка попалась на уловки интернет мошенников
18:40 Более одного миллиона рублей административных штрафов выписали в Норильске в рамках пресечения незаконного оборота алкоголя
18:13 В Норильске состоялось торжественное закрытие рабочего сезона трудовых отрядов школьников
17:27 В методах воспитания теперь будут разбираться следователи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять под особый контроль проверку норильского детсада, где запугивали детей
16:10 В Большом Норильске проходит акция «Помоги пойти учиться»
15:19 12 новых скважин Пеляткинского ГКМ позволят обеспечить природным газом Норильский промрайон и Дудинку в полном объеме.
15:12 Водитель чудом остался жив после ДТП, которое произошло сегодня ночью на автодороге Норильск - Алыкель.
14:42 Норильчане смогут побывать на кораблях Северного флота. На совещании в Дудинке разработан график экскурсий.
14:15 Североморцы хотят посетить дудинский музей и посмотреть спектакль норильского театра. В столице Таймыра обсуждают план культурно-досуговой программы для моряков.
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