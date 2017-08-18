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18 августа 2017, 16:10



В Большом Норильске проходит акция «Помоги пойти учиться»

В ежегодной кампании, где отправной точкой является право каждого ребенка на образование, участвуют все учреждения системы профилактики. Уже утвержден план мероприятий и рейдов. В рамках акции проводятся консультации психологов и педагогов, учителя поквартирно обходят вверенные им территории и напоминают в сложных семьях о необходимости обучения в школах любого ребенка от 7 до 15 лет. Со стороны соцзащиты малоимущим, многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается материальная помощь в размере от 2-х до 5 тысяч рублей (в зависимости от категории помощи и возраста ребенка) для приобретения канцелярских и школьно-письменных принадлежностей и одежды. Предусмотрено и индивидуальное единовременное оказание помощи. Напомним, малоимущей считается семья, чей подушевой доход ниже прожиточного минимума, который в Норильске составляет 16 060 рублей. «Пожалуйста, если вам стало известно, что дети школьного возраста не приступили к обучению, не оставайтесь равнодушными к проблемам детей из неблагополучных семей, и информируйте об этом специалистов учреждений системы профилактики», - обратились к норильчанам начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирина Кравченкова и начальник воспитания и дополнительного образования Татьяна Бочкарева. Организаторы акции «Помоги пойти учиться» напомнили основные телефоны учреждений системы профилактики, куда можно обратиться, если вы вдруг увидели, что ваши соседи по каким-то причинам не водят ребенка в школу: Информирование по вопросам образования, получения психологической и педагогической поддержки - 48-10-69; Комиссия по делам несовершеннолетних - 43-71-45; Телефон экстренной психологической помощи - 43-70-77; Центр семьи «Норильский» - 42-22-00. Акция «Помоги пойти учиться» продлится до 15 октября. В аналогичной акции прошлого года выявлено 43 необучающихся несовершеннолетних ребенка (из них 23 - в ходе рейдовых мероприятий). 65 семей признаны семьями со статусом «семьи в социально-опасном положении». В целом за время акции помощь была оказана 439 семьям на общую сумму более 3-х миллионов рублей.

Просмотров:134 Цель акции «Помоги пойти учиться» - помочь устроить несовершеннолетних в школу и выявить семьи, которые нуждаются в социальной поддержке при подготовке к новому учебному году.В ежегодной кампании, где отправной точкой является право каждого ребенка на образование, участвуют все учреждения системы профилактики. Уже утвержден план мероприятий и рейдов. В рамках акции проводятся консультации психологов и педагогов, учителя поквартирно обходят вверенные им территории и напоминают в сложных семьях о необходимости обучения в школах любого ребенка от 7 до 15 лет.Со стороны соцзащиты малоимущим, многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается материальная помощь в размере от 2-х до 5 тысяч рублей (в зависимости от категории помощи и возраста ребенка) для приобретения канцелярских и школьно-письменных принадлежностей и одежды. Предусмотрено и индивидуальное единовременное оказание помощи. Напомним, малоимущей считается семья, чей подушевой доход ниже прожиточного минимума, который в Норильске составляет 16 060 рублей.«Пожалуйста, если вам стало известно, что дети школьного возраста не приступили к обучению, не оставайтесь равнодушными к проблемам детей из неблагополучных семей, и информируйте об этом специалистов учреждений системы профилактики», - обратились к норильчанам начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирина Кравченкова и начальник воспитания и дополнительного образования Татьяна Бочкарева. Организаторы акции «Помоги пойти учиться» напомнили основные телефоны учреждений системы профилактики, куда можно обратиться, если вы вдруг увидели, что ваши соседи по каким-то причинам не водят ребенка в школу:Информирование по вопросам образования, получения психологической и педагогической поддержки - 48-10-69; Комиссия по делам несовершеннолетних - 43-71-45; Телефон экстренной психологической помощи - 43-70-77; Центр семьи «Норильский» - 42-22-00.Акция «Помоги пойти учиться» продлится до 15 октября.В аналогичной акции прошлого года выявлено 43 необучающихся несовершеннолетних ребенка (из них 23 - в ходе рейдовых мероприятий). 65 семей признаны семьями со статусом «семьи в социально-опасном положении». В целом за время акции помощь была оказана 439 семьям на общую сумму более 3-х миллионов рублей.