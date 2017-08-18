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18 августа 2017, 17:27



В методах воспитания теперь будут разбираться следователи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять под особый контроль проверку норильского детсада, где запугивали детей

Методы воспитания похожи на психологический кнут: воспитатель либо кричит на малыша, либо, наоборот, перестает с ним разговаривать. Одна из мам добилась перехода ребенка в другую группу, и дочка рассказала ей, что Ольга Васильевна теперь ее не замечает и называет предательницей. Родители, первым делом, пожаловались заведующей, но та встала на сторону своего сотрудника. Дескать, Ольга Шавлова – ценный специалист, а дети просто придумывают. А что кричит, так и на это есть объяснение: выработанный командный голос. Родители в недоумении, что за командный голос в детском саду, тем более, что в группе есть дети с речевыми нарушениями, к которым нужен особый подход, а не зычный ор. Департамент образования Норильска провел проверку и она подтвердила, что воспитателем допущены нарушения. Родители собирают документы и намерены обратиться в суд, - сообщает издание. Сейчас ситуация переходит под контроль следственных органов. Проверять детский сад будут следователи Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил тщательным образом не только проверить все факты, но и дать объективную правовую оценку действиям (бездействию) воспитателей, руководства дошкольного учреждения, а также других контролирующих органов. Ход и результаты проверки поставлены Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

Просмотров:139 Поводом для скандала в отдельной группе детского сада №3 «Солнышко» стал сюжет в эфире федерального телеканала «Россия1». Родители группы под названием «Золотой ключик» утверждают, что на их детей кричат, они стали замкнутыми, боятся громких звуков и отказываются идти в садик, пишет газета Комсомольская правда в Краснояррске.Методы воспитания похожи на психологический кнут: воспитатель либо кричит на малыша, либо, наоборот, перестает с ним разговаривать.Одна из мам добилась перехода ребенка в другую группу, и дочка рассказала ей, что Ольга Васильевна теперь ее не замечает и называет предательницей.Родители, первым делом, пожаловались заведующей, но та встала на сторону своего сотрудника. Дескать, Ольга Шавлова – ценный специалист, а дети просто придумывают. А что кричит, так и на это есть объяснение: выработанный командный голос.Родители в недоумении, что за командный голос в детском саду, тем более, что в группе есть дети с речевыми нарушениями, к которым нужен особый подход, а не зычный ор.Департамент образования Норильска провел проверку и она подтвердила, что воспитателем допущены нарушения. Родители собирают документы и намерены обратиться в суд, - сообщает издание.Сейчас ситуация переходит под контроль следственных органов. Проверять детский сад будут следователи Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил тщательным образом не только проверить все факты, но и дать объективную правовую оценку действиям (бездействию) воспитателей, руководства дошкольного учреждения, а также других контролирующих органов. Ход и результаты проверки поставлены Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.