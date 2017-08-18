Фото новости:

День Города


Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
18 августа 2017, 18:13

В Норильске состоялось торжественное закрытие рабочего сезона трудовых отрядов школьников


Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры комбината. 47 трудовой сезон собрал 1133 норильских школьников от 14 до 18 лет. Ребят разделили на 67 отрядов ТОШ и в течение лета они трудились на предприятиях и в учреждениях города.
Сегодня на закрытии сезона отметили отличившихся. Так, пять отрядов ТОШ получили награды за спортивные достижения. 15 отрядов отметили за успехи в труде. 22 воспитателя за сезон -2017 признаны лучшими воспитателями ТОШ. Отмечены также активисты творческих конкурсов: музыкального, видеоряда и фотокросса.

Просмотров:123
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 18 августа 2017 
19:03   Норильские малыши будут обеспечены качественным йогуртом и творожком. В ближайшее время в городе заработает молочная кухня «Здоровый ребенок» 18:50   Очередная норильчанка попалась на уловки интернет мошенников
18:40   Более одного миллиона рублей административных штрафов выписали в Норильске в рамках пресечения незаконного оборота алкоголя 18:13   В Норильске состоялось торжественное закрытие рабочего сезона трудовых отрядов школьников
17:27   В методах воспитания теперь будут разбираться следователи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять под особый контроль проверку норильского детсада, где запугивали детей 16:10   В Большом Норильске проходит акция «Помоги пойти учиться»
15:19   12 новых скважин Пеляткинского ГКМ позволят обеспечить природным газом Норильский промрайон и Дудинку в полном объеме. 15:12   Водитель чудом остался жив после ДТП, которое произошло сегодня ночью на автодороге Норильск - Алыкель.
14:42   Норильчане смогут побывать на кораблях Северного флота. На совещании в Дудинке разработан график экскурсий. 14:15   Североморцы хотят посетить дудинский музей и посмотреть спектакль норильского театра. В столице Таймыра обсуждают план культурно-досуговой программы для моряков.
12:10   Теплая встреча по-таймырски. Северные угощения пришлись морякам по вкусу. 11:53   Дудинка встречает участников шестого арктического похода надводных сил Северного флота. В порт прибыли семь кораблей СФ.
09:33   Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» прибыл в столицу Таймыра. Учения пройдут в окрестностях Дудинки и Норильска.

 17 августа 2017 
20:28   В Норильске следователи устанавливают обстоятельства применения воспитателем детского сада недопустимых методов воспитания. 20:28   Мужчину, убившего в Норильске врача-дерматолога, признали страдающим психическим расстройством.
20:09   В Норильске стартовала полицейская операция «Семья». 20:05   Сегодня из традиционного августовского «Рейса памяти» на озеро Лама вернулись члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий.
19:34   Представители родовой нганасанской общины «Ня танса» стали лауреатами краевого смотра этнокультурных центров в Красноярске. 19:31   Детскую поликлинику в одном из районов Норильска отремонтируют, не останавливая прием маленьких пациентов.
19:16   Двухмесячная малышка, пострадавшая от избиений, проходит лечение в детской городской больнице. Из реанимации оганерской больницы ее перевели 14 августа. 18:06   Глава Норильска провел совещание по вопросу строительства перинатального центра.
18:02   На следующей неделе на базе Молодежного центра откроется первая в Норильске школа STREET-ART. 17:43   Любой желающий сможет попытаться отыскать космический артефакт. В Норильске пройдет большой городской интерактивный квест.
17:03   В Норильске за школой № 21 открылась новая спортивная площадка. Деньги на строительство выделили из краевого бюджета. 16:33   В Норильске на выходные закроют для движения перекресток Ленинский проспект - улица Советская. За двое суток здесь должны положить новый асфальт.
15:52   Неделя военно-культурных действий. Учения под условным названием «Плато Путорана» начнутся в Дудинке 21 августа. 12:33   Бывший главный бухгалтер поликлиники одного из районов Норильска подозревается в присвоении около трех миллионов рублей.
12:24   Новый Дом культуры, детсад и станция водоподготовки появятся в Хатанге. Глава Таймыра с рабочим визитом посетил сельское поселение. 11:43   Норильский предприниматель не отреагировал на предписание Роспотребнадзора и попал под суд.
11:07   Более 80 тысяч рублей лишилась норильчанка, поверив мошенникам. 10:27   В Дудинке появится современная станция очистки воды. Стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.
10:16   Команда норильского общества инвалидов отправится в столицу Таймыра. 19 августа состоится спартакиада среди людей с ограниченными возможностями. 10:09   В Норильске наступили сумеречные ночи.
09:54   Третий день сборов в Беларуси. МФК «Норильский никель» продолжает тренировки в рамках второго УТС в Могилеве.

 16 августа 2017 
18:24   Площадь Портовиков в Дудинке получила официальный статус. Реконструкция и благоустройство площади за счет средств «Норникеля» завершат к 1 сентября. 18:16   Жители Норильска могут получить вознаграждение за добровольную сдачу оружия. В городе продолжается операция «Оружие».
17:57   Жителя Норильска будут судить за двойную кражу с банковской карты, совершенную с использованием чужого телефона. 17:41   В Дудинском порту грузчик украл вещи из коммерческого груза. Теперь мужчина будет отвечать перед судом.
17:00   На заключительной сессии горсовета депутаты приняли корректировки в бюджет Норильска на 2017 год. 16:40   На сайте «Заполярной правды» открыто новое онлайн-голосование. Норильчан просят выразить свое отношение к началу нового учебного года, которое уже не за горами.
15:51   В Норильске возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего женщину-пешехода. 14:43   В Норильске стала известна программа празднования Дня шахтера.
14:11   Я б в спасатели пошел… В Норильске на базе школы № 31 открыт набор 10-классников в класс «МЧС-резерв». 12:06   Пресс-секретарь главы Красноярского края ушел в отставку.
11:57   В краевом УГИБДД новый руководитель. 11:20   Таймырские оленеводы принимают участие во всемирном конгрессе.
10:57   «Норникель» объявил промежуточные консолидированные финансовые результаты МСФО за первое полугодие 2017 года. 10:48   Футболисты МФК «Норильский никель» провели первые тренировки в Могилеве.

 15 августа 2017 
19:29   Норильск - единственный город в крае, который успешно решает вопрос обеспечения жильем детей-сирот. 19:09   Норильские полицейские раскрыли крупную кражу с банковской карты.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх