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18 августа 2017, 18:13



В Норильске состоялось торжественное закрытие рабочего сезона трудовых отрядов школьников

Сегодня на закрытии сезона отметили отличившихся. Так, пять отрядов ТОШ получили награды за спортивные достижения. 15 отрядов отметили за успехи в труде. 22 воспитателя за сезон -2017 признаны лучшими воспитателями ТОШ. Отмечены также активисты творческих конкурсов: музыкального, видеоряда и фотокросса.

Просмотров:123 Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры комбината. 47 трудовой сезон собрал 1133 норильских школьников от 14 до 18 лет. Ребят разделили на 67 отрядов ТОШ и в течение лета они трудились на предприятиях и в учреждениях города.Сегодня на закрытии сезона отметили отличившихся. Так, пять отрядов ТОШ получили награды за спортивные достижения. 15 отрядов отметили за успехи в труде. 22 воспитателя за сезон -2017 признаны лучшими воспитателями ТОШ. Отмечены также активисты творческих конкурсов: музыкального, видеоряда и фотокросса.