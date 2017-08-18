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18 августа 2017, 18:40



Более одного миллиона рублей административных штрафов выписали в Норильске в рамках пресечения незаконного оборота алкоголя

За восемь месяцев года в нарушение Федерального Закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» выявлено 110 фактов реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли, 9 фактов торговли без лицензии на соответствующую деятельность. По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». С начала года полицейскими наложено административных штрафов на сумму 1 212 тысяч рублей. Сведения обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:102 В августе текущего года стражи порядка провели 14 проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала же года таких проверок было 145.За восемь месяцев года в нарушение Федерального Закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» выявлено 110 фактов реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли, 9 фактов торговли без лицензии на соответствующую деятельность.По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». С начала года полицейскими наложено административных штрафов на сумму 1 212 тысяч рублей.Сведения обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.