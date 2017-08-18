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18 августа 2017, 18:50



Очередная норильчанка попалась на уловки интернет мошенников

Как выяснили полицейские, норильчанка нашла объявление о продаже двуспальной кровати на популярном сайте «Юла». Позвонив по указанному в информации номеру, женщина договорилась о покупке и в качестве предоплаты перевела на указанный мошенником счет 18 тысяч рублей. При этом женщину не насторожил тот факт, что номер телефона, на который она звонила, очевидно имел код другого региона. После перечисления средств, связаться с «продавцом» норильчанка уже не смогла, его телефон оказался недоступным, а объявление снято с сайта. Оперативниками установлено, что номер телефона, по которому женщина связывалась с мошенником, зарегистрирован в Москве. В настоящее время полицейские принимают меры к установлению личности злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г.Норильску.

Просмотров:114 Несмотря на то, что двумя днями ранее сотрудники полиции, предупреждая жителей Норильска о мошенниках, сообщали об аналогичном случае, на уже неоднократно описанные уловки мошенников попалась 34-летняя местная жительницаКак выяснили полицейские, норильчанка нашла объявление о продаже двуспальной кровати на популярном сайте «Юла». Позвонив по указанному в информации номеру, женщина договорилась о покупке и в качестве предоплаты перевела на указанный мошенником счет 18 тысяч рублей. При этом женщину не насторожил тот факт, что номер телефона, на который она звонила, очевидно имел код другого региона. После перечисления средств, связаться с «продавцом» норильчанка уже не смогла, его телефон оказался недоступным, а объявление снято с сайта.Оперативниками установлено, что номер телефона, по которому женщина связывалась с мошенником, зарегистрирован в Москве. В настоящее время полицейские принимают меры к установлению личности злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г.Норильску.