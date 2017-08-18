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18 августа 2017, 19:03

Норильские малыши будут обеспечены качественным йогуртом и творожком. В ближайшее время в городе заработает молочная кухня «Здоровый ребенок»


Новое предприятие сможет выдавать до полутоны молочной продукции в сутки. Автор проекта индивидуальный предприниматель Константин Копылов в апреле 2016 стал одним из победителей обучающего курса «Социальное предпринимательство» программы «Норникеля» - «Мир новых возможностей». На этот проект компания выделила беспроцентный заем на три года в размере 9 миллионов 400 тысяч рублей.
Про свою идею Константин говорит, что она лежала на поверхности. Последняя государственная молочная кухня работала в Кайеркане до 2014 года, после чего ее закрыли, а потребности в специальном детском и лечебно-профилактическом питании остались. Особенно у молодых мамочек и их детишек.
Изначально кухню планировалось открыть к сентябрю 2016, но возникли трудности сначала с поиском подходящего помещения, а затем и с поставщиком оборудования. В итоге на сегодняшний день на территорию до сих пор не поступила часть оборудования, в частности, коллоидная мельница, которая бы позволила готовить детский творожок нужной консистенции. Ну, а пока ее нет, молочная кухня после заключения необходимых договоров с крупными торговыми сетями, будет радовать маленьких горожан йогуртом, кефиром и наринэ. Уже есть желающие покупать продукцию и непосредственно на кухне.
«Наша кухня будет работать на пастеризованном норильском молоке и хорошей датской закваске «Христиан Хансон». - рассказывает Константин Копылов. - По цене продукция достаточно бюджетная: 200-граммовая упаковка йогурта за 55 рублей. Расфасована она будет в пластиковые стаканчики. Весь ассортимент, который мы предлагаем горожанам изготавливается практически без вмешательства человека. Вернее, оно минимально. Все делает только автомат, а человек контролирует производство. Именно поэтому здесь и трудится всего четыре человека: заведующая производством, оператор, водитель и продавец».

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    Список новостей

 18 августа 2017 
19:03   Норильские малыши будут обеспечены качественным йогуртом и творожком. В ближайшее время в городе заработает молочная кухня «Здоровый ребенок» 18:50   Очередная норильчанка попалась на уловки интернет мошенников
18:40   Более одного миллиона рублей административных штрафов выписали в Норильске в рамках пресечения незаконного оборота алкоголя 18:13   В Норильске состоялось торжественное закрытие рабочего сезона трудовых отрядов школьников
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15:19   12 новых скважин Пеляткинского ГКМ позволят обеспечить природным газом Норильский промрайон и Дудинку в полном объеме. 15:12   Водитель чудом остался жив после ДТП, которое произошло сегодня ночью на автодороге Норильск - Алыкель.
14:42   Норильчане смогут побывать на кораблях Северного флота. На совещании в Дудинке разработан график экскурсий. 14:15   Североморцы хотят посетить дудинский музей и посмотреть спектакль норильского театра. В столице Таймыра обсуждают план культурно-досуговой программы для моряков.
12:10   Теплая встреча по-таймырски. Северные угощения пришлись морякам по вкусу. 11:53   Дудинка встречает участников шестого арктического похода надводных сил Северного флота. В порт прибыли семь кораблей СФ.
09:33   Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» прибыл в столицу Таймыра. Учения пройдут в окрестностях Дудинки и Норильска.

 17 августа 2017 
20:28   В Норильске следователи устанавливают обстоятельства применения воспитателем детского сада недопустимых методов воспитания. 20:28   Мужчину, убившего в Норильске врача-дерматолога, признали страдающим психическим расстройством.
20:09   В Норильске стартовала полицейская операция «Семья». 20:05   Сегодня из традиционного августовского «Рейса памяти» на озеро Лама вернулись члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий.
19:34   Представители родовой нганасанской общины «Ня танса» стали лауреатами краевого смотра этнокультурных центров в Красноярске. 19:31   Детскую поликлинику в одном из районов Норильска отремонтируют, не останавливая прием маленьких пациентов.
19:16   Двухмесячная малышка, пострадавшая от избиений, проходит лечение в детской городской больнице. Из реанимации оганерской больницы ее перевели 14 августа. 18:06   Глава Норильска провел совещание по вопросу строительства перинатального центра.
18:02   На следующей неделе на базе Молодежного центра откроется первая в Норильске школа STREET-ART. 17:43   Любой желающий сможет попытаться отыскать космический артефакт. В Норильске пройдет большой городской интерактивный квест.
17:03   В Норильске за школой № 21 открылась новая спортивная площадка. Деньги на строительство выделили из краевого бюджета. 16:33   В Норильске на выходные закроют для движения перекресток Ленинский проспект - улица Советская. За двое суток здесь должны положить новый асфальт.
15:52   Неделя военно-культурных действий. Учения под условным названием «Плато Путорана» начнутся в Дудинке 21 августа. 12:33   Бывший главный бухгалтер поликлиники одного из районов Норильска подозревается в присвоении около трех миллионов рублей.
12:24   Новый Дом культуры, детсад и станция водоподготовки появятся в Хатанге. Глава Таймыра с рабочим визитом посетил сельское поселение. 11:43   Норильский предприниматель не отреагировал на предписание Роспотребнадзора и попал под суд.
11:07   Более 80 тысяч рублей лишилась норильчанка, поверив мошенникам. 10:27   В Дудинке появится современная станция очистки воды. Стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.
10:16   Команда норильского общества инвалидов отправится в столицу Таймыра. 19 августа состоится спартакиада среди людей с ограниченными возможностями. 10:09   В Норильске наступили сумеречные ночи.
09:54   Третий день сборов в Беларуси. МФК «Норильский никель» продолжает тренировки в рамках второго УТС в Могилеве.

 16 августа 2017 
18:24   Площадь Портовиков в Дудинке получила официальный статус. Реконструкция и благоустройство площади за счет средств «Норникеля» завершат к 1 сентября. 18:16   Жители Норильска могут получить вознаграждение за добровольную сдачу оружия. В городе продолжается операция «Оружие».
17:57   Жителя Норильска будут судить за двойную кражу с банковской карты, совершенную с использованием чужого телефона. 17:41   В Дудинском порту грузчик украл вещи из коммерческого груза. Теперь мужчина будет отвечать перед судом.
17:00   На заключительной сессии горсовета депутаты приняли корректировки в бюджет Норильска на 2017 год. 16:40   На сайте «Заполярной правды» открыто новое онлайн-голосование. Норильчан просят выразить свое отношение к началу нового учебного года, которое уже не за горами.
15:51   В Норильске возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего женщину-пешехода. 14:43   В Норильске стала известна программа празднования Дня шахтера.
14:11   Я б в спасатели пошел… В Норильске на базе школы № 31 открыт набор 10-классников в класс «МЧС-резерв». 12:06   Пресс-секретарь главы Красноярского края ушел в отставку.
11:57   В краевом УГИБДД новый руководитель. 11:20   Таймырские оленеводы принимают участие во всемирном конгрессе.
10:57   «Норникель» объявил промежуточные консолидированные финансовые результаты МСФО за первое полугодие 2017 года. 10:48   Футболисты МФК «Норильский никель» провели первые тренировки в Могилеве.

 15 августа 2017 
19:29   Норильск - единственный город в крае, который успешно решает вопрос обеспечения жильем детей-сирот. 19:09   Норильские полицейские раскрыли крупную кражу с банковской карты.




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