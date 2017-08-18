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18 августа 2017, 19:03



Норильские малыши будут обеспечены качественным йогуртом и творожком. В ближайшее время в городе заработает молочная кухня «Здоровый ребенок»

Про свою идею Константин говорит, что она лежала на поверхности. Последняя государственная молочная кухня работала в Кайеркане до 2014 года, после чего ее закрыли, а потребности в специальном детском и лечебно-профилактическом питании остались. Особенно у молодых мамочек и их детишек. Изначально кухню планировалось открыть к сентябрю 2016, но возникли трудности сначала с поиском подходящего помещения, а затем и с поставщиком оборудования. В итоге на сегодняшний день на территорию до сих пор не поступила часть оборудования, в частности, коллоидная мельница, которая бы позволила готовить детский творожок нужной консистенции. Ну, а пока ее нет, молочная кухня после заключения необходимых договоров с крупными торговыми сетями, будет радовать маленьких горожан йогуртом, кефиром и наринэ. Уже есть желающие покупать продукцию и непосредственно на кухне. «Наша кухня будет работать на пастеризованном норильском молоке и хорошей датской закваске «Христиан Хансон». - рассказывает Константин Копылов. - По цене продукция достаточно бюджетная: 200-граммовая упаковка йогурта за 55 рублей. Расфасована она будет в пластиковые стаканчики. Весь ассортимент, который мы предлагаем горожанам изготавливается практически без вмешательства человека. Вернее, оно минимально. Все делает только автомат, а человек контролирует производство. Именно поэтому здесь и трудится всего четыре человека: заведующая производством, оператор, водитель и продавец».

Просмотров:96 Новое предприятие сможет выдавать до полутоны молочной продукции в сутки. Автор проекта индивидуальный предприниматель Константин Копылов в апреле 2016 стал одним из победителей обучающего курса «Социальное предпринимательство» программы «Норникеля» - «Мир новых возможностей». На этот проект компания выделила беспроцентный заем на три года в размере 9 миллионов 400 тысяч рублей.Про свою идею Константин говорит, что она лежала на поверхности. Последняя государственная молочная кухня работала в Кайеркане до 2014 года, после чего ее закрыли, а потребности в специальном детском и лечебно-профилактическом питании остались. Особенно у молодых мамочек и их детишек.Изначально кухню планировалось открыть к сентябрю 2016, но возникли трудности сначала с поиском подходящего помещения, а затем и с поставщиком оборудования. В итоге на сегодняшний день на территорию до сих пор не поступила часть оборудования, в частности, коллоидная мельница, которая бы позволила готовить детский творожок нужной консистенции. Ну, а пока ее нет, молочная кухня после заключения необходимых договоров с крупными торговыми сетями, будет радовать маленьких горожан йогуртом, кефиром и наринэ. Уже есть желающие покупать продукцию и непосредственно на кухне.«Наша кухня будет работать на пастеризованном норильском молоке и хорошей датской закваске «Христиан Хансон». - рассказывает Константин Копылов. - По цене продукция достаточно бюджетная: 200-граммовая упаковка йогурта за 55 рублей. Расфасована она будет в пластиковые стаканчики. Весь ассортимент, который мы предлагаем горожанам изготавливается практически без вмешательства человека. Вернее, оно минимально. Все делает только автомат, а человек контролирует производство. Именно поэтому здесь и трудится всего четыре человека: заведующая производством, оператор, водитель и продавец».