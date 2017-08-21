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21 августа 2017, 11:12



В Норильске будут судить водителя, которого неоднократно привлекали к ответственности за пьяную езду.

Годом ранее за управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина уже дважды был осужден. В марте 2016 года судом ему было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. В октябре 2016 года по очередному делу суд назначил нарушителю 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 2,5 лет. В январе текущего года норильчанин освободился из мест лишения свободы по отбытии срока наказания и в июне вновь был остановлен полицейскими за рулем в состоянии опьянения. Тогда же в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, имеющим судимость за совершение преступления за совершение аналогичного преступления). Ведется расследование. Полицейскими установлено, что водительского удостоверения у мужчины не было, поскольку он не проходил обучения. В настоящий момент правонарушитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уже второе в 2017 году уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:48 В Центральном районе Норильска сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ГАЗ-3110 под управлением 37-летнего местного жителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, водитель знаком стражам порядка как злостный правонарушитель.Годом ранее за управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина уже дважды был осужден. В марте 2016 года судом ему было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. В октябре 2016 года по очередному делу суд назначил нарушителю 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 2,5 лет.В январе текущего года норильчанин освободился из мест лишения свободы по отбытии срока наказания и в июне вновь был остановлен полицейскими за рулем в состоянии опьянения. Тогда же в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, имеющим судимость за совершение преступления за совершение аналогичного преступления). Ведется расследование.Полицейскими установлено, что водительского удостоверения у мужчины не было, поскольку он не проходил обучения.В настоящий момент правонарушитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уже второе в 2017 году уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.