Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 августа 2017, 11:52



За команду Норильска будут играть футболисты «Динамо» - действующего чемпиона России по мини-футболу.

Александр Фукин в «Норильском никеле» будет выступать под седьмым номером, а Павел Сучилин под девятым. Павел Сучилин уже защищал цвета мини-футбольного клуба «Норильский никель», поэтому болельщики помнят Павла по выступлению в дубле нашего клуба. После пяти сезонов игры за заполярную команду Сучилин в сезоне 2010/2011 гг. перешел в «Сибиряк». В Новосибирске став одним из лидеров команды, Сучилин помог завоевать своей команде серебряные медали Суперлиги. В сезоне 2012/2013 гг. Павла пригласили в «Динамо». За пять лет в стане бело-голубых Павел Сучилин стал чемпионом России по мини-футболу, обладателем Кубка России по мини-футболу, обладателем Межконтинентального кубка и серебряным призером Кубка УЕФА по мини-футболу. В прошлом сезоне 32-летний Павел Сучилин провел 37 матчей в Суперлиге и забил 16 голов. В Кубке УЕФА за три матча Павел трижды отличился, и в Кубке России - 6 игр, 3 мяча. Александр Фукин - воспитанник московской «Дины». За время выступления за императорский клуб Александр в сезоне 2003/2004 гг. стал серебряным призером чемпионата России. В сезоне 2008/2009 гг. Фукин перешел в «Динамо». Именно с этого периода началось золотое время Александра. В составе бело-голубых Фукин стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным серебряным призером Кубка УЕФА по мини-футболу. В минувшем сезоне Фукин сыграл в 39 встречах Суперлиги и смог отличиться 18 раз. В Кубке УЕФА - 3 игры, 6 мячей. В Кубке России статистика такова - 7 матчей, 6 голов.

Просмотров:227 Состав мини-футбольного клуба «Норильский никель» пополнят сразу два футболиста из команды действующего чемпиона России по мини-футболу «Динамо» - Александр Фукин и Павел Сучилин. Последний уже присоединился к команде и провел несколько тренировок. Приезд Фукина состоится в ближайшее время, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Александр Фукин в «Норильском никеле» будет выступать под седьмым номером, а Павел Сучилин под девятым.Павел Сучилин уже защищал цвета мини-футбольного клуба «Норильский никель», поэтому болельщики помнят Павла по выступлению в дубле нашего клуба. После пяти сезонов игры за заполярную команду Сучилин в сезоне 2010/2011 гг. перешел в «Сибиряк». В Новосибирске став одним из лидеров команды, Сучилин помог завоевать своей команде серебряные медали Суперлиги. В сезоне 2012/2013 гг. Павла пригласили в «Динамо». За пять лет в стане бело-голубых Павел Сучилин стал чемпионом России по мини-футболу, обладателем Кубка России по мини-футболу, обладателем Межконтинентального кубка и серебряным призером Кубка УЕФА по мини-футболу. В прошлом сезоне 32-летний Павел Сучилин провел 37 матчей в Суперлиге и забил 16 голов. В Кубке УЕФА за три матча Павел трижды отличился, и в Кубке России - 6 игр, 3 мяча.Александр Фукин - воспитанник московской «Дины». За время выступления за императорский клуб Александр в сезоне 2003/2004 гг. стал серебряным призером чемпионата России. В сезоне 2008/2009 гг. Фукин перешел в «Динамо». Именно с этого периода началось золотое время Александра. В составе бело-голубых Фукин стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным серебряным призером Кубка УЕФА по мини-футболу. В минувшем сезоне Фукин сыграл в 39 встречах Суперлиги и смог отличиться 18 раз. В Кубке УЕФА - 3 игры, 6 мячей. В Кубке России статистика такова - 7 матчей, 6 голов.