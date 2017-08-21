Фото новости:

День Города


Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 августа 2017, 12:55

До 30 сентября льготники Норильска должны определиться со способом получения набора социальных услуг в 2018 году.


На сегодняшний день в Красноярском крае проживает почти 217 тысяч федеральных льготников, которые имеют право на получение набора соцуслуг. В этом году более 123 тысяч льготников получают набор социальных услуг в натуральном виде полностью или частично.
Ежегодно до 1 октября льготники имеют право выбирать способ получения набора соцуслуг на следующий год: в натуральном виде или в денежном эквиваленте. В текущем году стоимость набора соцуслуг составляет 1 048 рублей 97 копеек в месяц. В него входят: обеспечение по рецептам врача лекарствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 807 рублей 94 копейки; предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний - 124 рубля 99 копеек; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 116 рублей 4 копейки.
Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства для лечения.
Заявление могут подать те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если человек не хочет менять способ получения соцпакета, то повторно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Заявление о способе получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или возобновлении его предоставления) можно подать в клиентской службе ПФР и в филиалах МФЦ. Также подать заявление можно в электронном виде через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.
Последний день приема заявлений – 30 сентября. Следует учесть, что поскольку 30 сентября выпадает на субботу, заявление в этот день можно будет подать только либо через МФЦ, либо в электронном виде, сообщает пресс-служба УПФР в г. Норильске.

Просмотров:227
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 21 августа 2017 
19:28   Перспективы развития городской среды и привлекательности ее для молодежи обсудили в Норильске 19:10   В ходе оперативно-профилактической операции «Урожай» в Норильске проверили около полусотни торговых точек
19:09   В Норильске установили местонахождение злоумышленника, объявленного в федеральный розыск 19:00   Сегодня в Норильске открыли «Горячую линию» по вопросам качества детских товаров
18:52   За выходные на автодорогах Норильска задержали шесть пьяных водителей. Госавтоинспекторы подвели итоги рейдового мероприятия 18:48   С 21 часа в Норильске объявляют штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра
15:50   Необычный мастер-класс под руководством шеф-повара ресторана «Норильск» прошел для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции «Давай дружить». 15:35   Сегодня утром на автодороге Норильск – Талнах произошло ДТП, унесшее жизнь молодого человека.
14:15   Осторожно: медведи! В окрестностях Норильска и Дудинки замечены бурые хищники. 13:49   Морские пехотинцы готовятся к учениям, которые пройдут в районе Норильска. Сегодня утром в районе Дудинки состоялась высадка с трех десантных кораблей.
13:22   «Норильский никель» серьезно укрепляется и намерен в этом сезоне занять высокие места. Команда одержала две победы в двух контрольных играх в Беларуси. 12:55   До 30 сентября льготники Норильска должны определиться со способом получения набора социальных услуг в 2018 году.
11:52   За команду Норильска будут играть футболисты «Динамо» - действующего чемпиона России по мини-футболу. 11:12   В Норильске будут судить водителя, которого неоднократно привлекали к ответственности за пьяную езду.

 18 августа 2017 
19:03   Норильские малыши будут обеспечены качественным йогуртом и творожком. В ближайшее время в городе заработает молочная кухня «Здоровый ребенок». 18:50   Очередная норильчанка попалась на уловки интернет-мошенников.
18:40   Более одного миллиона рублей административных штрафов выписали в Норильске в рамках пресечения незаконного оборота алкоголя. 18:13   В Норильске состоялось торжественное закрытие рабочего сезона трудовых отрядов школьников.
17:27   В методах воспитания теперь будут разбираться следователи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять под особый контроль проверку норильского детсада, где запугивали детей. 16:10   В Большом Норильске проходит акция «Помоги пойти учиться».
15:19   12 новых скважин Пеляткинского ГКМ позволят обеспечить природным газом Норильский промрайон и Дудинку в полном объеме. 15:12   Водитель чудом остался жив после ДТП, которое произошло сегодня ночью на автодороге Норильск - Алыкель.
14:42   Норильчане смогут побывать на кораблях Северного флота. На совещании в Дудинке разработан график экскурсий. 14:15   Североморцы хотят посетить дудинский музей и посмотреть спектакль норильского театра. В столице Таймыра обсуждают план культурно-досуговой программы для моряков.
12:10   Теплая встреча по-таймырски. Северные угощения пришлись морякам по вкусу. 11:53   Дудинка встречает участников шестого арктического похода надводных сил Северного флота. В порт прибыли семь кораблей СФ.
09:33   Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» прибыл в столицу Таймыра. Учения пройдут в окрестностях Дудинки и Норильска.

 17 августа 2017 
20:28   В Норильске следователи устанавливают обстоятельства применения воспитателем детского сада недопустимых методов воспитания. 20:28   Мужчину, убившего в Норильске врача-дерматолога, признали страдающим психическим расстройством.
20:09   В Норильске стартовала полицейская операция «Семья». 20:05   Сегодня из традиционного августовского «Рейса памяти» на озеро Лама вернулись члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий.
19:34   Представители родовой нганасанской общины «Ня танса» стали лауреатами краевого смотра этнокультурных центров в Красноярске. 19:31   Детскую поликлинику в одном из районов Норильска отремонтируют, не останавливая прием маленьких пациентов.
19:16   Двухмесячная малышка, пострадавшая от избиений, проходит лечение в детской городской больнице. Из реанимации оганерской больницы ее перевели 14 августа. 18:06   Глава Норильска провел совещание по вопросу строительства перинатального центра.
18:02   На следующей неделе на базе Молодежного центра откроется первая в Норильске школа STREET-ART. 17:43   Любой желающий сможет попытаться отыскать космический артефакт. В Норильске пройдет большой городской интерактивный квест.
17:03   В Норильске за школой № 21 открылась новая спортивная площадка. Деньги на строительство выделили из краевого бюджета. 16:33   В Норильске на выходные закроют для движения перекресток Ленинский проспект - улица Советская. За двое суток здесь должны положить новый асфальт.
15:52   Неделя военно-культурных действий. Учения под условным названием «Плато Путорана» начнутся в Дудинке 21 августа. 12:33   Бывший главный бухгалтер поликлиники одного из районов Норильска подозревается в присвоении около трех миллионов рублей.
12:24   Новый Дом культуры, детсад и станция водоподготовки появятся в Хатанге. Глава Таймыра с рабочим визитом посетил сельское поселение. 11:43   Норильский предприниматель не отреагировал на предписание Роспотребнадзора и попал под суд.
11:07   Более 80 тысяч рублей лишилась норильчанка, поверив мошенникам. 10:27   В Дудинке появится современная станция очистки воды. Стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.
10:16   Команда норильского общества инвалидов отправится в столицу Таймыра. 19 августа состоится спартакиада среди людей с ограниченными возможностями. 10:09   В Норильске наступили сумеречные ночи.
09:54   Третий день сборов в Беларуси. МФК «Норильский никель» продолжает тренировки в рамках второго УТС в Могилеве.

 16 августа 2017 
18:24   Площадь Портовиков в Дудинке получила официальный статус. Реконструкция и благоустройство площади за счет средств «Норникеля» завершат к 1 сентября. 18:16   Жители Норильска могут получить вознаграждение за добровольную сдачу оружия. В городе продолжается операция «Оружие».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх