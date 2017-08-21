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21 августа 2017, 12:55



До 30 сентября льготники Норильска должны определиться со способом получения набора социальных услуг в 2018 году.

Ежегодно до 1 октября льготники имеют право выбирать способ получения набора соцуслуг на следующий год: в натуральном виде или в денежном эквиваленте. В текущем году стоимость набора соцуслуг составляет 1 048 рублей 97 копеек в месяц. В него входят: обеспечение по рецептам врача лекарствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 807 рублей 94 копейки; предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний - 124 рубля 99 копеек; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 116 рублей 4 копейки. Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства для лечения. Заявление могут подать те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если человек не хочет менять способ получения соцпакета, то повторно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Заявление о способе получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или возобновлении его предоставления) можно подать в клиентской службе ПФР и в филиалах МФЦ. Также подать заявление можно в электронном виде через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Последний день приема заявлений – 30 сентября. Следует учесть, что поскольку 30 сентября выпадает на субботу, заявление в этот день можно будет подать только либо через МФЦ, либо в электронном виде, сообщает пресс-служба УПФР в г. Норильске.

Просмотров:227 На сегодняшний день в Красноярском крае проживает почти 217 тысяч федеральных льготников, которые имеют право на получение набора соцуслуг. В этом году более 123 тысяч льготников получают набор социальных услуг в натуральном виде полностью или частично.Ежегодно до 1 октября льготники имеют право выбирать способ получения набора соцуслуг на следующий год: в натуральном виде или в денежном эквиваленте. В текущем году стоимость набора соцуслуг составляет 1 048 рублей 97 копеек в месяц. В него входят: обеспечение по рецептам врача лекарствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 807 рублей 94 копейки; предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний - 124 рубля 99 копеек; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 116 рублей 4 копейки.Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства для лечения.Заявление могут подать те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если человек не хочет менять способ получения соцпакета, то повторно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.Заявление о способе получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или возобновлении его предоставления) можно подать в клиентской службе ПФР и в филиалах МФЦ. Также подать заявление можно в электронном виде через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.Последний день приема заявлений – 30 сентября. Следует учесть, что поскольку 30 сентября выпадает на субботу, заявление в этот день можно будет подать только либо через МФЦ, либо в электронном виде, сообщает пресс-служба УПФР в г. Норильске.