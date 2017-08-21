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21 августа 2017, 13:22



«Норильский никель» серьезно укрепляется и намерен в этом сезоне занять высокие места. Команда одержала две победы в двух контрольных играх в Беларуси.

Примечательно, что первыми забили футболисты «БЧ», поэтому «Норникель» оказался в роли догоняющих. Однако первый гол соперников в наши ворота так и остался единственным. В составе норильчан два мяча забил Николай Канивец, по одному голу забили Юрий Синцов и Сергей Сытин. Еще два мяча записали как автоголы защитников белорусской команды. Ворота «Норильского никеля» по одному тайму защищали Павел Шамарин и Василий Белов. Во второй контрольной игре в Беларуси «Норильский никель» одержал победу над могилевским «Форте». Матч завершился со счетом 6:4. После первого тайма футболисты ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу заполярной команды. Во второй половине игры норильчане выдали ударный отрезок и забили 4 мяча в ворота «Форте». Авторами мячей стали Исмаил Гибадуллин, Николай Канивец (п), Алексей Филиппов (2) и свой первый гол за новую команду, пусть и в неофициальной игре, забил Павел Сучилин. После того, как счет стал 6:2, хозяева паркета выпустили пятого полевого игрока и смогли сократить счет на два гола. Ворота защищали по тайму Павел Шамарин и Алексей Попов. Александр Соколов, главный тренер МФК «Норильский никель»: «Мы играем против хорошо обученных соперников. И вторая победа досталась нам не так легко. Все ребята старались и отнеслись к матчу со всей серьёзностью. У каждого футболиста в глазах горел огонёк. За что я им очень благодарен. Сегодня мы контролировали игру практически на протяжении всего матча. Лишь в конце встречи мы отдали мяч сопернику. «Форте» выпустила пятого полевого и это принесло нам некоторые трудности. Впрочем, уверенная игра Алексея Попова и грамотные действия при обороне не дали сопернику сравнять счёт игры». Дмитрий Устьянцев, игрок МФК «Форте»: «В целом игра оставила хорошие впечатления. Матч получился разбитым на отрезки. Во втором тайме наша команда пропустила два быстрых мяча, и отрыв «Норникеля» стал очень большим. Я считаю, что там были вратарские ошибки. Догонять уже было сложно. Но мы выпустили пятого полевого и довольно-таки удачно сыграли концовку. Сократили счет до двух мячей и могли забить еще, но хорошо сыграл вратарь «Норникеля». Достойная игра для обеих команд. Также хочу сказать, что «Норильский никель» серьезно укрепился в это межсезонье, поэтому уверен, что команда займёт высокие места в этом сезоне».

Просмотров:221 В первом контрольном матче МФК «Норильский никель» одержал уверенную победу, разгромив МФК «БЧ» из Гомеля счётом 6:1. Игра прошла на площадке СК «Олимпиец» в Могилеве, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Примечательно, что первыми забили футболисты «БЧ», поэтому «Норникель» оказался в роли догоняющих. Однако первый гол соперников в наши ворота так и остался единственным. В составе норильчан два мяча забил Николай Канивец, по одному голу забили Юрий Синцов и Сергей Сытин. Еще два мяча записали как автоголы защитников белорусской команды. Ворота «Норильского никеля» по одному тайму защищали Павел Шамарин и Василий Белов.Во второй контрольной игре в Беларуси «Норильский никель» одержал победу над могилевским «Форте». Матч завершился со счетом 6:4. После первого тайма футболисты ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу заполярной команды. Во второй половине игры норильчане выдали ударный отрезок и забили 4 мяча в ворота «Форте». Авторами мячей стали Исмаил Гибадуллин, Николай Канивец (п), Алексей Филиппов (2) и свой первый гол за новую команду, пусть и в неофициальной игре, забил Павел Сучилин. После того, как счет стал 6:2, хозяева паркета выпустили пятого полевого игрока и смогли сократить счет на два гола. Ворота защищали по тайму Павел Шамарин и Алексей Попов.Александр Соколов, главный тренер МФК «Норильский никель»: «Мы играем против хорошо обученных соперников. И вторая победа досталась нам не так легко. Все ребята старались и отнеслись к матчу со всей серьёзностью. У каждого футболиста в глазах горел огонёк. За что я им очень благодарен. Сегодня мы контролировали игру практически на протяжении всего матча. Лишь в конце встречи мы отдали мяч сопернику. «Форте» выпустила пятого полевого и это принесло нам некоторые трудности. Впрочем, уверенная игра Алексея Попова и грамотные действия при обороне не дали сопернику сравнять счёт игры».Дмитрий Устьянцев, игрок МФК «Форте»: «В целом игра оставила хорошие впечатления. Матч получился разбитым на отрезки. Во втором тайме наша команда пропустила два быстрых мяча, и отрыв «Норникеля» стал очень большим. Я считаю, что там были вратарские ошибки. Догонять уже было сложно. Но мы выпустили пятого полевого и довольно-таки удачно сыграли концовку. Сократили счет до двух мячей и могли забить еще, но хорошо сыграл вратарь «Норникеля». Достойная игра для обеих команд. Также хочу сказать, что «Норильский никель» серьезно укрепился в это межсезонье, поэтому уверен, что команда займёт высокие места в этом сезоне».