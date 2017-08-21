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21 августа 2017, 13:49



Морские пехотинцы готовятся к учениям, которые пройдут в районе Норильска. Сегодня утром в районе Дудинки состоялась высадка с трех десантных кораблей.



Просмотров:274 В составе десанта несколько подразделений морской пехоты, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры гусеничные и колесные, боевые машины десанта, командные автомашины "Русь". Высадка всей техники прошла успешно. Сейчас идет переброска по берегу с полигона в 7 км от Дудинки до морского порта. Там всю технику погрузят на железнодорожные платформы и отправят к месту учений в район Норильска.