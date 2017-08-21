|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:28 Перспективы развития городской среды и привлекательности ее для молодежи обсудили в Норильске
19:10 В ходе оперативно-профилактической операции «Урожай» в Норильске проверили около полусотни торговых точек
19:09 В Норильске установили местонахождение злоумышленника, объявленного в федеральный розыск
19:00 Сегодня в Норильске открыли «Горячую линию» по вопросам качества детских товаров
18:52 За выходные на автодорогах Норильска задержали шесть пьяных водителей. Госавтоинспекторы подвели итоги рейдового мероприятия
18:48 С 21 часа в Норильске объявляют штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра
15:50 Необычный мастер-класс под руководством шеф-повара ресторана «Норильск» прошел для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции «Давай дружить».
15:35 Сегодня утром на автодороге Норильск – Талнах произошло ДТП, унесшее жизнь молодого человека.
14:15 Осторожно: медведи! В окрестностях Норильска и Дудинки замечены бурые хищники.
13:49 Морские пехотинцы готовятся к учениям, которые пройдут в районе Норильска. Сегодня утром в районе Дудинки состоялась высадка с трех десантных кораблей.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх