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21 августа 2017, 14:15



Осторожно: медведи! В окрестностях Норильска и Дудинки замечены бурые хищники.

Также ранее был замечен медведь севернее Дудинки на берегу Енисея. Управления в ГО и ЧС г. Норильска и Таймыра разместили на справке-автомате информацию о появлении хищника вблизи населенных пунктов и предупредили в связи с этим горожан о мерах безопасности при выезде в тундру и посещении баз отдыха.

Просмотров:243 Бурый медведь зашел на территорию базы отдыха «Голубые озера». Видео посещения мишки засняли очевидцы и выложили на Уoutub. На кадрах видно, как животное уверенно направляется к кастрюле, стоящей во дворе. Какое-то время собаки пытаются отогнать медведя, но получается у них это не с первого раза.Также ранее был замечен медведь севернее Дудинки на берегу Енисея.Управления в ГО и ЧС г. Норильска и Таймыра разместили на справке-автомате информацию о появлении хищника вблизи населенных пунктов и предупредили в связи с этим горожан о мерах безопасности при выезде в тундру и посещении баз отдыха.