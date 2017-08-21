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21 августа 2017, 15:35



Сегодня утром на автодороге Норильск – Талнах произошло ДТП, унесшее жизнь молодого человека.

В результате дорожного происшествия водитель погиб на месте, 24-летняя девушка-пассажир получила незначительные травмы. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:383 Сегодня около 10 часов утра на 12 километре автодороги Норильск - Талнах 26-летний водитель автомобиля "Тойота", по предварительной версии, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием в водоем.В результате дорожного происшествия водитель погиб на месте, 24-летняя девушка-пассажир получила незначительные травмы.По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.