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21 августа 2017, 15:35

Сегодня утром на автодороге Норильск – Талнах произошло ДТП, унесшее жизнь молодого человека.


Сегодня около 10 часов утра на 12 километре автодороги Норильск - Талнах 26-летний водитель автомобиля "Тойота", по предварительной версии, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием в водоем.
В результате дорожного происшествия водитель погиб на месте, 24-летняя девушка-пассажир получила незначительные травмы.
По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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    Список новостей

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14:42   Норильчане смогут побывать на кораблях Северного флота. На совещании в Дудинке разработан график экскурсий. 14:15   Североморцы хотят посетить дудинский музей и посмотреть спектакль норильского театра. В столице Таймыра обсуждают план культурно-досуговой программы для моряков.
12:10   Теплая встреча по-таймырски. Северные угощения пришлись морякам по вкусу. 11:53   Дудинка встречает участников шестого арктического похода надводных сил Северного флота. В порт прибыли семь кораблей СФ.
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 17 августа 2017 
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20:09   В Норильске стартовала полицейская операция «Семья». 20:05   Сегодня из традиционного августовского «Рейса памяти» на озеро Лама вернулись члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий.
19:34   Представители родовой нганасанской общины «Ня танса» стали лауреатами краевого смотра этнокультурных центров в Красноярске. 19:31   Детскую поликлинику в одном из районов Норильска отремонтируют, не останавливая прием маленьких пациентов.
19:16   Двухмесячная малышка, пострадавшая от избиений, проходит лечение в детской городской больнице. Из реанимации оганерской больницы ее перевели 14 августа. 18:06   Глава Норильска провел совещание по вопросу строительства перинатального центра.
18:02   На следующей неделе на базе Молодежного центра откроется первая в Норильске школа STREET-ART. 17:43   Любой желающий сможет попытаться отыскать космический артефакт. В Норильске пройдет большой городской интерактивный квест.
17:03   В Норильске за школой № 21 открылась новая спортивная площадка. Деньги на строительство выделили из краевого бюджета. 16:33   В Норильске на выходные закроют для движения перекресток Ленинский проспект - улица Советская. За двое суток здесь должны положить новый асфальт.
15:52   Неделя военно-культурных действий. Учения под условным названием «Плато Путорана» начнутся в Дудинке 21 августа. 12:33   Бывший главный бухгалтер поликлиники одного из районов Норильска подозревается в присвоении около трех миллионов рублей.
12:24   Новый Дом культуры, детсад и станция водоподготовки появятся в Хатанге. Глава Таймыра с рабочим визитом посетил сельское поселение. 11:43   Норильский предприниматель не отреагировал на предписание Роспотребнадзора и попал под суд.
11:07   Более 80 тысяч рублей лишилась норильчанка, поверив мошенникам. 10:27   В Дудинке появится современная станция очистки воды. Стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.
10:16   Команда норильского общества инвалидов отправится в столицу Таймыра. 19 августа состоится спартакиада среди людей с ограниченными возможностями. 10:09   В Норильске наступили сумеречные ночи.
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 16 августа 2017 
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