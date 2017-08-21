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21 августа 2017, 15:50



Необычный мастер-класс под руководством шеф-повара ресторана «Норильск» прошел для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции «Давай дружить».

Праздник, на котором особые дети со своими мамами и папами делали пиццу, а затем настоящий перевернутый грушевый татен (быстрый и сладкий пирог), назвали «Ароматная история». В итоге получилась феерия вкуса и добрых человеческих эмоций, разбавленная ванилью, апельсиновыми и грушевыми нотками. Контингент участников акции непростой: в частности, вместе с шеф-поваром и волонтерами «Аппетитную историю» в этот раз создавали дети от 3 до 17 лет с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими ограничениями здоровья. Практически все нуждаются в социализации, возможности раскрыть себя и новые горизонты - в общении, творчестве, игре. Взрослые постарались создать нужную атмосферу. На мастер-классе маленьким норильчанам было комфортно и радостно: каждый как мог раскатывал тесто, раскладывал ингредиенты, а после выпечки пробовал собственный кулинарный шедевр. Многие девочки и мальчики после акции в ресторане всерьез захотели стать поварами. Напомним, акция «Давай дружить» была придумана летом этого года. Дважды ее развивающие мероприятия состоялись на природе: на горнолыжной базе "Гора Отдельная» прошла индейская вечеринка, а на турбазе «Робинзон» - танцевальный флешмоб. Для мам особых деток организаторы предусмотрели свои релакс-площадки: занятия йогой на лужайке и выездной салон красоты. Стоит отметить, что все выездные программы, равно как и аппетитное шоу в лучшем ресторане города, осуществлялись исключительно за счет добровольцев и благотворителей. «Делать добро просто. Надо только правильно выбрать команду и объяснить людям, чем они могут порадовать тех, кто нуждается в реабилитации и позитиве. Люди, готовые оказать безвозмездную помощь малышам и подросткам с отклонениями здоровья, в Норильске находятся, и я им очень благодарна», - говорит куратор акции «Давай дружить» Роза Новикова. Она признается, что сама черпает энергию от общения с этими семьями, видя, как они сплачиваются, как горят их глаза, как на несколько часов эти малыши и их родители становятся счастливее. Инициаторы «Давай дружить» не намерены останавливаться и будут стараться придумывать новые и неожиданные поводы для позитивных встреч с особыми детьми.

Просмотров:250 Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья провели активисты волонтерского движения Заполярной строительной компании.Праздник, на котором особые дети со своими мамами и папами делали пиццу, а затем настоящий перевернутый грушевый татен (быстрый и сладкий пирог), назвали «Ароматная история». В итоге получилась феерия вкуса и добрых человеческих эмоций, разбавленная ванилью, апельсиновыми и грушевыми нотками.Контингент участников акции непростой: в частности, вместе с шеф-поваром и волонтерами «Аппетитную историю» в этот раз создавали дети от 3 до 17 лет с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими ограничениями здоровья. Практически все нуждаются в социализации, возможности раскрыть себя и новые горизонты - в общении, творчестве, игре.Взрослые постарались создать нужную атмосферу. На мастер-классе маленьким норильчанам было комфортно и радостно: каждый как мог раскатывал тесто, раскладывал ингредиенты, а после выпечки пробовал собственный кулинарный шедевр. Многие девочки и мальчики после акции в ресторане всерьез захотели стать поварами.Напомним, акция «Давай дружить» была придумана летом этого года. Дважды ее развивающие мероприятия состоялись на природе: на горнолыжной базе "Гора Отдельная» прошла индейская вечеринка, а на турбазе «Робинзон» - танцевальный флешмоб. Для мам особых деток организаторы предусмотрели свои релакс-площадки: занятия йогой на лужайке и выездной салон красоты. Стоит отметить, что все выездные программы, равно как и аппетитное шоу в лучшем ресторане города, осуществлялись исключительно за счет добровольцев и благотворителей.«Делать добро просто. Надо только правильно выбрать команду и объяснить людям, чем они могут порадовать тех, кто нуждается в реабилитации и позитиве. Люди, готовые оказать безвозмездную помощь малышам и подросткам с отклонениями здоровья, в Норильске находятся, и я им очень благодарна», - говорит куратор акции «Давай дружить» Роза Новикова. Она признается, что сама черпает энергию от общения с этими семьями, видя, как они сплачиваются, как горят их глаза, как на несколько часов эти малыши и их родители становятся счастливее.Инициаторы «Давай дружить» не намерены останавливаться и будут стараться придумывать новые и неожиданные поводы для позитивных встреч с особыми детьми.