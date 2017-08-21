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21 августа 2017, 18:48



С 21 часа в Норильске объявляют штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра

В связи с ухудшением погодных условий, сегодня с 21 часа в Норильске объявляется штормовое предупреждение. Завтра днем температура воздуха составит +7 - +12 градусов. Видимость 2-4 км. Кроме того, в связи с усилением ветра и начавшемся штормом, управление ГО и ЧС проинформировало о запрете выхода на реки и озера маломерных судов.

Просмотров:194 Управление ГО и ЧС г.Норильска информирует жителей города об усилении ветра. На завтра, 22 августа ожидается усиление ветра юго-восточного направления до 8 – 13 м/сек, с порывами до 15-20 м/сек. В горных районах ветер будет дуть с силой 29-25 м/сек.В связи с ухудшением погодных условий, сегодня с 21 часа в Норильске объявляется штормовое предупреждение.Завтра днем температура воздуха составит +7 - +12 градусов. Видимость 2-4 км.Кроме того, в связи с усилением ветра и начавшемся штормом, управление ГО и ЧС проинформировало о запрете выхода на реки и озера маломерных судов.