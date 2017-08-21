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21 августа 2017, 18:52



За выходные на автодорогах Норильска задержали шесть пьяных водителей. Госавтоинспекторы подвели итоги рейдового мероприятия

Экипажи ДПС дежурили на загородных автотрассах, где проверяли весь проходящий транспорт. За время мероприятия инспекторы ДПС выявили шесть водителей, находившихся за рулем в алкогольном опьянении. В отношении одного из правонарушителей - за уже повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Всего за выходные дни дорожные полицейские выявили 213 нарушений правил дорожного движения, в том числе: 45 автомобилистов нарушили правила пользования ремнями безопасности, двое перевозили несовершеннолетних пассажиров с нарушением ПДД, трое управляли транспортом без прав, 5 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, 4 административных материала госавтоинспекторами составлено за превышение норм тонировки передних стекол автомобилей.

Просмотров:167 В ночь с субботы на воскресенье в Норильске дорожные полицейские провели традиционную для выходных дней массовую проверку водителей на трезвость в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».Экипажи ДПС дежурили на загородных автотрассах, где проверяли весь проходящий транспорт. За время мероприятия инспекторы ДПС выявили шесть водителей, находившихся за рулем в алкогольном опьянении. В отношении одного из правонарушителей - за уже повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Всего за выходные дни дорожные полицейские выявили 213 нарушений правил дорожного движения, в том числе: 45 автомобилистов нарушили правила пользования ремнями безопасности, двое перевозили несовершеннолетних пассажиров с нарушением ПДД, трое управляли транспортом без прав, 5 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, 4 административных материала госавтоинспекторами составлено за превышение норм тонировки передних стекол автомобилей.