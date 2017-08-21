Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 августа 2017, 19:00



Сегодня в Норильске открыли «Горячую линию» по вопросам качества детских товаров

За консультацией можно обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске с понедельника по пятницу по телефонам: 8 (3919) 46-65-96, с 10.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

Просмотров:173 С 21 августа по 04 сентября 2017 г. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске работает «горячая линия по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров».За консультацией можно обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске с понедельника по пятницу по телефонам: 8 (3919) 46-65-96, с 10.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.