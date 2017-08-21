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21 августа 2017, 19:09



В Норильске установили местонахождение злоумышленника, объявленного в федеральный розыск

В результате проделанной работы сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение 48-летнего злоумышленника, объявленного в федеральный розыск после того, как он скрылся от суда, перед которым должен был ответить за совершение преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В ходе проведения операции оперативники задержали также 40-летнюю подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация» и скрывавшуюся от органов дознания. Кроме того, полицейскими установлено четыре лица, пропавших без вести или утративших связь с родственниками, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:177 Оперативники Норильска подвели итоги операции «Розыск», которая проводилась на прошлой неделе. Мероприятие было направлено на установление лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклонявшихся от уголовного наказания.В результате проделанной работы сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение 48-летнего злоумышленника, объявленного в федеральный розыск после того, как он скрылся от суда, перед которым должен был ответить за совершение преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».В ходе проведения операции оперативники задержали также 40-летнюю подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация» и скрывавшуюся от органов дознания.Кроме того, полицейскими установлено четыре лица, пропавших без вести или утративших связь с родственниками, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.